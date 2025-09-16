La Colegiata de Gandia pide casi 250.000 euros a la Generalitat para su restauración

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Insigne Colegiata de Gandia (Valencia) ha presentado la solicitud de las subvenciones sobre Patrimonio que recientemente ha publicado la Generalitat Valenciana. La Parroquia lo ha hecho como miembro del patronato de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la restauración del edificio. En total se han solicitado al gobierno valenciano 249.470,79 euros.

Se trata de cuatro subvenciones que buscan "mejorar y ennoblecer el principal templo gandiense, y que está catalogado como Bien de Interés Cultural. La primera subvención pretende restaurar la fachada norte del templo, ya que la restauración realizada hace apenas una década ha sido nefasta", explica la entidad en un comunicado.

Los getsores del espacio aseguran que las filtraciones, humedades, desprendimientos y goteras "son constantes". "Desde el exterior se pueda observar el ennegrecido de la piedra y por el interior se observa el deterioro de la piedra ocasionando graves daños a los retablos que se albergan en las capillas laterales", añade.

Aparte la suciedad en polvo blanco y algunas piedras que a diario tiene que recoger la feligresía de la Colegiata de Gandia, antes de abrir al culto y al turismo.

"Es una imagen penosa para las visitas, ya que la Colegiata está ahora abierta al turismo. Constantemente parece que no se haya limpiado", aclaran desde la Colegiata.

Dicha obra tiene un coste total de 288.561,57 euros, de los cuales se ha solicitado a la Generalitat la ayuda de 200.000 euros. El máximo de lo que se puede obtener por la subvención. La segunda subvención será para restaurar el retablo y la imagen de la Santísima Trinidad. Un altar relevante en el templo, ya que desde siempre ha ocupado un lugar central en todas las capillas y su visibilidad, situado al lado derecho del Altar Mayor, le otorga una cierta relevancia. El coste de dicha restauración asciende a 19.874,19 euros.

La tercera subvención que se ha solicitado es para que la Colegiata de Gandia tenga un plan director adecuado a su realidad y al momento presente, que no olvide su contexto histórico, pero tampoco el hecho de que es un templo vivo, pues mantiene culto diario y en él la parroquia realiza una gran labor pastoral. Un plan director consensuado con la parroquia y con el Cabildo Colegial, que cumpla las necesidades pastorales, culturales y patrimoniales, y esté "alejado de caprichos e intromisiones ideológicas". La realización de este plan director tendrá un coste de 18.150 euros.

RAMPA DE ACCESO

Y, por último, se pretende realizar una rampa de acceso en la Puerta de los Apóstoles. Gracias al turismo la Colegiata se mantiene abierta más horas, son muchas las personas que acceden al templo a diario, pero las de movilidad reducida, aunque la parroquia haya instalado una rampa provisional, ésta no es suficiente. "Necesitamos una rampa que cumpla la normativa y ayude a dar acceso a todas las personas sin distinción. Es una garantía de igualdad", han señalado desde la Colegiata. La rampa de acceso tendrá un coste de 11.446,60 euros.

Con ello la Parroquia Asunción de Nuestra Señora espera "seguir manteniendo uno de los monumentos más relevantes de la ciudad y el único templo catalogado en Gandia como Bien de Interés Cultural".

Desde la Colegiata de Gandia subrayan que, durante años, y a pesar de las denuncias públicas de que la restauración realizada había sido pésima, es ahora, tras las buenas obras del campanario, cuando debe invertirse en este monumento, para garantizar su conservación. Un "buen signo", consideran, ha sido la visita de la directora general de Patrimonio, Marta Alonso.

Como ya indicó la Colegiata, "se ha pasado de las obras a los hechos, y es un buen signo el hecho de que haya pasado toda una mañana y se haya preocupado por las necesidades del templo".

Por último, la Colegiata precisa que aún debe la Generalitat Valenciana los últimos 150.000 euros del campanario, con los que se garantizará el hecho de que sea visitable. "Nos dicen constantemente que están trabajando en ello, esperemos que no se cansen de trabajar o finalicen pronto el trabajo, y vengan pronto esos necesarios 150.000 euros", han señalado desde la Colegiata de Gandia.