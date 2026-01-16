El colegio San Blas de Alicante recupera el suministro de agua tras la reparación de una tubería

Imagen del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Blas con operarios - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Alicante ha completado la reparación de una avería que se produjo este miércoles en una tubería general de abastecimiento de agua del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Blas, lo que ha permitido al centro recuperar al cien por cien el suministro a primera hora de este viernes.

Técnicos de las áreas de Infraestructuras y de Educación se desplazaron a primera hora del jueves al centro para conocer el alcance de la avería y, como medida provisional, se abasteció de agua al edificio para cubrir las necesidades prioritarias mientras se solucionaba la incidencia.

Posteriormente, un equipo especializado procedió a su reparación completa, de forma que este viernes el centro cuenta ya con el suministro de agua "completamente normalizado", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En concreto, la rotura se produjo en una tubería general de acero hierro de 50 milímetros, que alimenta a los distintos ramales verticales de montantes a los distintos puntos de consumo, cocina, aseos y lavabos, entre otros.

"Hemos estado en contacto en todo momento con la dirección del centro, que ha trasladado a los padres de los alumnos y el personal la información disponible y las medidas adoptadas en todo momento", ha explicado la concejala de Infraestructuras, Cristina García.

La edil ha señalado que "no es extraordinario que se produzcan averías en infraestructuras con un uso intensivo, como son los centros educativos", y cree que "lo importante es que el Ayuntamiento cuenta con los medios y mecanismos necesarios para reparar cualquier avería con la mayor celeridad posible, como ha sido el caso".