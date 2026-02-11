La comedia argentina 'La omisión de la familia Coleman' llega este viernes al Teatre Arniches

La comedia argentina 'La omisión de la familia Coleman' - GVA

ALICANTE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta este viernes a las 20.30 horas en el Teatre Arniches de Alicante la producción argentina 'La omisión de la familia Coleman', de Claudio Tolcachir.

La obra, que retrata con "crudeza y humor" la convivencia asfixiante de una familia al borde del colapso, se ha representado en más de 22 países durante 20 años de gira ininterrumpida y "se ha convirtido en un fenómeno escénico que mantiene intacta su vigencia por la honestidad de su mirada y la fuerza de su propuesta actoral", según ha señalado la Generalitat en un comunicado.

La administración autonómica ha resaltado que Claudio Tolcachir es "una de las figuras más influyentes del teatro contemporáneo en lengua española, reconocido por su mirada sensible y profunda sobre los vínculos humanos".

Actor, dramaturgo y director argentino, fundador del espacio Timbre 4 en Buenos Aires, su trabajo, habitual en teatros y festivales de España, destaca por "una escritura precisa y emocional", ha apuntado.