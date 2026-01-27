El comercio valenciano con la India: 197 millones en exportaciones y 639 millones en importaciones hasta noviembre

Archivo - Tráficos en Valenciaport - APV - Archivo

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana a India alcanzaron los 197,4 millones de euros entre enero y noviembre de 2025, mientras que las importaciones procedentes del país asiático sumaron 639,2 millones en el mismo periodo. India se sitúa como el tercer mercado cliente y el quinto proveedor en Asia para la Comunitat Valenciana.

Así lo recoge un informe de Cámara Valencia, basado en datos de la Secretaría de Estado de Comercio, facilitado este martes con motivo del acuerdo de libre comercio anunciado por la UE con la India con el que los exportadores europeos ahorrarán hasta 4.000 millones en aranceles cada año, pero que deja fuera sectores agrícolas sensibles como el arroz, el azúcar y el bovino y cuyos detalles deberán aún ser negociados en los próximos meses.

India es el país más poblado del mundo, con 1.410 millones de habitantes en 2024, y la quinta economía mundial tras dos décadas de fuerte crecimiento, por delante de Reino Unido y Francia. Genera el 15 por ciento de su PIB en el sector primario, el 21 por ciento en la industria y el 64 por ciento en los servicios, con un peso destacado de las TIC y del comercio minorista.

Conocido como un país proteccionista, se ha ido abriendo progresivamente al comercio internacional hasta situarse como el séptimo país importador del mundo. Sus principales exportaciones son los combustibles minerales, el material y los aparatos eléctricos, las máquinas y aparatos mecánicos y las perlas preciosas y joyería, mientras que China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Rusia y Países Bajos figuran entre sus principales socios comerciales.

La Comunitat Valenciana cuenta con 804 empresas exportadoras a India, de las que 309 son regulares, y con 2.796 empresas importadoras desde este mercado.

Las ventas de la Comunitat Valenciana a India bajaron un 4,2 por ciento en los once primeros meses de 2025, hasta los 197,4 millones de euros, con un peso destacado de los sectores de hábitat y bienes de equipo. Dentro de estos capítulos, las principales partidas son los esmaltes y pinturas, con 67,3 millones de euros y un descenso del 8,5 por ciento, el papel para reciclar, con 20,2 millones de euros y una subida del 112,1 por ciento, y las máquinas y aparatos mecánicos, con 12,9 millones de euros y una caída del 19,6 por ciento.

Entre los productos con mayor peso figuran también los químicos orgánicos, con 10,3 millones de euros y un aumento del 2,9 por ciento, y los productos cerámicos, con 9,3 millones de euros y un retroceso del 16,1 por ciento. A continuación se sitúan las manufacturas de hierro y acero, con 8,7 millones de euros y un avance del 5,5 por ciento, y los aparatos y material eléctrico, con 8,5 millones de euros y una bajada del 6,1 por ciento.

INDIA COMO PROVEEDOR

En el lado importador, las compras de la Comunitat Valenciana a India crecieron un 7,3 por ciento entre enero y noviembre de 2025, hasta los 639,2 millones de euros. Las principales partidas corresponden a crustáceos y moluscos, con 71,8 millones de euros y un aumento del 18,8 por ciento, y a fundición de hierro y acero, con 55,8 millones de euros y un descenso del 21,1 por ciento.

Les siguen los vehículos automóviles, con 49,3 millones de euros y un incremento del 283,0 por ciento, el calzado, con 44,6 millones de euros y una caída del 9,0 por ciento, y los artículos de textil-hogar, con 40,8 millones de euros y una subida del 22,3 por ciento. También destacan los muebles, somieres y asientos, con 34,7 millones de euros y un aumento del 32,1 por ciento, y los anacardos y la uva, con 27,0 millones de euros y un descenso del 6,0 por ciento.

"LIMITADA" PRESENCIA DE EMPRESAS VALENCIANAS

El informe recoge una "limitada presencia" de la empresa valenciana en India, con 37 compañías implantadas en este país. Las más importantes son Cromogenia Units, Gestamp Levante, Sesderma, Comercial Projar, Fermax Electrónica, Miarco, Jeanología, Lladró, GH Electrotermia e Ibérica de Aparellajes.

En el ámbito de los movimientos de capital, la inversión de la Comunitat Valenciana en India fue de 156.000 euros en 2024. En sentido inverso, la inversión procedente de India hacia la Comunitat Valenciana alcanzó los 39 millones de euros ese año y llegó a 2 millones hasta el tercer trimestre de 2025.