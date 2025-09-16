Comienza la fase de excavación y construcción de la estructura de la futura Estación Central del Tram d'Alacant

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que las obras de la Estación Central de Tram d'Alacant "prosiguen según lo previsto" y ha indicado que "entran en una nueva fase con el inicio de la excavación, lo que permitirá construir la estructura de las futuras instalaciones".

Así lo ha manifestado este martes, durante una visita a las obras, en la que ha estado acompañado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala. En el encuentro se ha confirmado que, como parte de este proceso, en los próximos días comenzará la construcción de la losa superior que cubrirá la futura Estación Central, según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Las obras se están ejecutando por el método constructivo 'cut and cover', que "permite excavar desde la superficie parte del hueco que ocupará la estación y el túnel", por lo que "se crea un cajón que permite seguir trabajando en subterráneo".

Mus ha recordado que "el avance de las obras ha obligado desde el 4 de septiembre a acondicionar un nuevo acceso al aparcamiento alternativo con unas 200 plazas, por la calle Médico Pedro Herrero".

Asimismo, Barcala ha destacado que "el buen ritmo de las obras de la Estación Central, antesala del futuro Parque Central, confirma el compromiso de la Generalitat con la ciudad de Alicante y con proyectos estratégicos de futuro y reivindicaciones históricas de los alicantinos".

"Frente a los anuncios sin concreción del anterior Ejecutivo autonómico, este Consell está llevando a cabo actuaciones de la importancia de la Estación Central, el colegio de La Almadraba, centros de salud, el desbloqueo de la Vía Parque y otros proyectos de futuro como la remodelación de la rotonda de la carretera de València, en el límite con el término municipal de Sant Joan d'Alacant", ha sostenido el primer edil.

En cuanto al desarrollo de las obras, la Generalitat ha destacado que la ejecución de los pilotes-pantalla se desarrolla a lo largo del tramo más cercano a las vías de la estación de Adif y en una línea paralela a estas. Estos definen el contorno de la estación y, una vez ejecutados, podrá comenzarse con la excavación general del recinto.

En este sentido, el conseller ha señalado que, "tras excavar el cajón, las obras avanzarán con la construcción del túnel bajo la avenida, que dará continuidad a la infraestructura ya construida que parte de la estación de Luceros, mientras que de manera paralela se construye la nueva nave de 'catering' de Adif".

En la misma línea, Mus ha insistido en que "las obras continuarán en 2026 con el proceso de excavación en mina del túnel, que se prolongará hasta principios de 2027, para continuar con la construcción de la estación y en 2028 acometer la instalación de vía y equipamiento de la estación y túnel, con el objetivo de poner en servicio las nuevas instalaciones a principios de 2029".

"DEBEN FINALIZAR A PRINCIPIOS DE 2029"

Respecto al presupuesto de adjudicación de los contratos de construcción y dirección de obra, este asciende a 102 millones de euros, con un plazo de ejecución de 52 meses, por lo que las obras "deben finalizar a principios de 2029".

El proyecto recoge la ejecución de un tramo de túnel de 72 metros de longitud, de conexión con la infraestructura ya ejecutada bajo la avenida de la Estación, y la nueva Estación Central bajo superficie, que contará con los correspondientes accesos y vestíbulos, además de la planta que albergará andenes y las cuatro vías, con sus respectivas infraestructuras e instalaciones.

Sobre ello, Mus ha resaltado que "la Estación Central permitirá crear un gran nodo intermodal donde conectarán los flujos de largo recorrido, el sistema TRAM y los servicios en autobús urbanos, metropolitanos e interurbanos".

Esta fase de obras del proyecto constructivo comenzó el pasado mes de enero en el acceso principal al aparcamiento de la estación de Adif, desde la avenida Salamanca, por lo que "ha sido necesario reconfigurar también los accesos peatonales y de parada de vehículos para los usuarios de la estación".

El nuevo acceso de vehículos se realiza a la altura del número 25 de la calle Médico Pedro Herrero, detrás de la nueva Ciudad de la Justicia Rafael Altamira, que se encuentra actualmente en construcción.

También se ha acondicionado un acceso peatonal por la calle Luis Sánchez Octavio de Toledo que conecta con la estación terminal de Adif y que se complementa con un itinerario accesible peatonal que une el aparcamiento con la calle Joaquín Orozco y continua a lo largo de la avenida Aguilera y la avenida de Salamanca hasta la estación.

SEMANA DE LA MOVILIDAD

Por otra parte, el conseller, en su visita con motivo de la Semana de la Movilidad, ha destacado que el próximo lunes, que se celebrará el 'Día Sin Coches', "todos los servicios de transporte de la Generalitat serán gratuitos".

"Vamos a destinar toda la Semana de la Movilidad a poner en valor nuestro transporte público y a concienciar a la gente de que lo use más", ha agregado.