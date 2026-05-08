El comisario jefe de la Policía Local de Alicante anuncia que este es su último año de servicio antes de jubilarse

Acto por el Día de la Policía Local, celebrado este viernes en la plaza del Ayuntamiento de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El comisario principal jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa, ha anunciado que este es su último año de servicio antes de su jubilación, tras 17 años al frente del cuerpo policial municipal. "Uno mira atrás y mira que media vida ha discurrido en el cuerpo, desde la gratitud de quien ha tenido el servicio de trabajar por la sociedad", ha señalado.

En estos términos se ha expresado durante su discurso en el acto del Día de la Policía Local, celebrado en la plaza del Ayuntamiento, cuando se cumplen 179 años de servicio a la ciudad: "Este momento tiene un significado muy especial al ser este el último año de mi jefatura antes de mi jubilación".

El mando policial ha resaltado que se marcha "con orgullo por esta profesión, por haber compartido el camino y por haber tenido el privilegio de haber servido a Alicante", según ha detallado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Asimismo, Conesa ha desganado la hoja de servicio de la Policía Local en el último año: "Hemos atendido 75.043 llamadas, que han motivado 72.071 intervenciones; atendido 6.478 accidentes de tráfico y 1.964 diligencias por seguridad vial con 646 detenidos por este concepto. También hemos realizado 670 comparecencias con el Cuerpo Nacional de Policía y 512 seguimientos a víctimas de violencia de género".

El comisario jefe ha respasado "los valores que reúne la Policía Local" y ha destacado "el grado de profesionalización alcanzado con la incorporación de unidades específicas y la atención a numerosos y diversos tipos de servicios que se han ido incorporando con el paso de los años". "No siempre se ve lo que hemos hecho y sin embargo ahí está cada patrulla, mando, agente sosteniendo la convivencia en nuestra ciudad", ha sentenciado.

BARCALA: "LARGUÍSIMA TRAYECTORIA"

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, quien ha presidido el acto, ha centrado sus palabras en la figura del comisario principal jefe de la Policía Local, tras anunciar su despedida con motivo de su próxima jubilación: "Hoy es un día muy especial, no solo homenajeamos a la Policía Local de Alicante y a los que han sido reconocidos por sus méritos, sino por la despedida del comisario".

"José María Conesa ha tenido una larguísima trayectoria al servicio de la Policía Local y de Alicante. 17 años dirigiendo y liderando el cuerpo. He tenido la ocasión de compartir con él la mitad de su mandato. No he conocido otro jefe de la Policía Local", ha subrayado el alcalde.

El primer edil ha resaltado el "esfuerzo en conseguir la profesionalización de la Policía Local, pasar del guardia municipal a un cuerpo profesionalizado, la implantación de unidades específicas, la incorporación de las nuevas tecnologías y recoger una plantilla del siglo XX para convertirla en una del siglo XXI".

"Hoy la Policía Local de Alicante goza de un prestigio que no tenía hace unas décadas, por su profesionalidad y espíritu de servicio", ha trasladado el alcalde durante su intervención en el acto.

Barcala ha expresado el "orgullo" por la labor realizada por el jefe de la Policía Local y ha reconocido el "sacrificio familiar" a su esposa e hijos que prestan "el apoyo necesario e imprescindibles para poder desarrollar esta vocación de servicio a los demás", consideración que ha hecho extensible "a todas las familias de los integrantes de la plantilla".

También ha defendido "el esfuerzo que se está realizando en la mejora de los medios humanos y materiales de la Policía Local", a los que se ha referido el concejal de Seguridad, Julio Calero, y ha resaltado el "compromiso para seguir avanzando para seguir ampliando la plantilla y dotándola de mejores medios".

JEFATURA Y COMISARÍA DE JUAN XXIII

Durante su intervención, Calero también ha agradecido la labor del comisario principal jefe: "Con su trabajo ha permitido avanzar a nuestra ciudad y dotar de mayor profesionalidad a la Policía Local en todos estos años en los que ha estado al frente".

El concejal de Seguridad ha repasado "los retos que afronta la Policía Local con la nueva organización del servicio planteada con el objetivo de reforzar su presencia en los barrios y acercarse a los ciudadanos".

En este sentido, ha anunciado la próxima finalización de las obras de la nueva jefatura, que están a punto de concluir en las instalaciones de la avenida Locutor Vicente Hipólito de Playa de San Juan, y también el "inicio" de la reforma del retén de Juan XXIII "para convertirlo en comisaría del distrito norte, que permitirá mejorar la cercanía, organización y los tiempos de respuesta".

Calero ha resaltado "avances en la dotación de la plantilla de la Policía Local con las oposiciones en marcha para cubrir 16 nuevas plazas de agente y generar una bolsa de trabajo para cubrir las necesidades del servicio".

También se ha referido a la convocatoria "para cubrir otras 12 plazas para la escala de mando, con cuatro inspectores, cinco oficiales y tres intendentes", según ha concretado el consistorio alicantino.

El concejal ha reiterado "el esfuerzo que se viene realizando con la renovación de la uniformidad, equipos de seguridad personal y de servicio, armas, así como la renovación del parque móvil con la incorporación recientemente de nueve vehículos policiales, entre los que se encuentra una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano, y la próxima incorporación de 27 coches patrulla que ya han sido adquiridos por el Ayuntamiento".

DÍA DE LA POLICÍA LOCAL

El acto por el Día de la Policía Local, al que han asistido los miembros de la corporación municipal y autoridades civiles y militares, además de familiares de los homenajeados, se ha iniciado con la revista de la formación presente y la interpretación por la Banda Sinfónica Municipal de Alicante del himno del cuerpo municipal compuesto con motivo del 175 aniversario y estrenado en un acto oficial en 2025.

En esta cita, 73 agentes han sido distinguidos "por sus ejemplares intervenciones meritorias" y también once particulares "por su colaboración con el cuerpo". Asimismo, se han entregado medallas a 21 policías que han superado los 20 años de servicio y diplomas a los nueve que se han jubilado.