La comisión de la dana de Les Corts encara su última sesión de comparecencias antes de afrontar las conclusiones

Archivo - La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, Rosa Álvarez (i), a su llegada a la comisión de investigación de la dana, en Les Corts, a 24 de febrero de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre la dana del 29 de octubre de 2024 de Les Corts Valencianes encara esta semana su última sesión de comparecencias antes de afrontar las conclusiones finales y la finalización de sus trabajos con el debate y posterior presentación del dictamen, cuando se cumplirá un año de su puesta en marcha.

En la sesión de este lunes estaban citados un representante de la Confederación Española de la Policía Nacional --estaba llamado a la anterior reunión pero no acudió--, el que fuera comisionado del Gobierno de España para la Reconstrucción José María Ángel y el actual comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida.

Por la tarde será el turno del director general de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Jorge Blanco. Tras las comparecencias, se votarán varias solicitudes de ampliación del plan de trabajo presentadas por el PP y Compromís y la propuesta de la mesa de modificación del plan y el calendario de actuaciones para la finalización de la comisión.

Sin embargo, el excomisionado del Gobierno José María Ángel remitió el viernes un escrito dirigido a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, en el que argumentaba que esta comisión "no está habilitada" para solicitar su comparecencia, dado que el control parlamentario ejercido por la misma "se circunscribe a la actuación de los órganos y autoridades de la comunidad autónoma".

El plan de trabajo pactado en su momento por el PP y Vox proponía la comparecencia de más de 80 personas entre responsables políticos, representantes de organismos, instituciones y sociedad civil, alcaldes de municipios afectados y expertos. Posteriormente se agregaron a las asociaciones de víctimas y damnificados por la riada y al conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.

En cuanto al Gobierno de España y sus organismos dependientes, citaba entre otros al presidente, Pedro Sánchez, a la exministra Teresa Ribera y los actuales titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, así como al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, o el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.

Desde el Gobierno han justificado siempre la ausencia de sus representantes en que estos rinden cuentas en las Cortes Generales, esto es, en el Congreso y en el Senado, y en que no están obligados a acudir cuando son llamados a los parlamentos autonómicos.

ÚLTIMA SESIÓN DE COMPARECENCIAS

La sesión de este lunes será la última de comparecencias de esta comisión, dado que el PP y Vox han propuesto concluir la misma al considerar que ya ha desarrollado sus trabajos y que por este foro ya "ha desfilado todo el mundo" que lo tenía que hacer, a falta de los representantes del Gobierno central, que han declinado acudir. El PSPV y Compromís elevaron a la junta de síndics una propuesta para prorrogar sus trabajos, pero fue rechazada por la mayoría de PP y Vox.

Aunque la comisión se constituyó a finales de enero de 2025, las comparecencias no arrancaron hasta el 1 de julio de ese año. Desde entonces, este foro ha escuchado los testimonios de numerosos expertos y técnicos, sindicatos policiales, las asociaciones de víctimas de la dana y afectados, así como varios responsables del Consell, entre ellos el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón o los consellers Susana Camarero, Vicente Martínez Mus y Miguel Barrachina.

SIN ESCUCHAR A LA CÚPULA DE EMERGENCIAS

Por el contrario, por Les Corts no ha desfilado la cúpula de Emergencias de la Generalitat que estuvo al mando del 29O, catástrofe que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, como la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos actualmente investigados en el procedimiento judicial abierto en el juzgado de Catarroja sobre la gestión de la dana.

Tampoco lo ha hecho el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, el que fuera jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, o los alcaldes de las localidades afectadas por la riada. Todos estos testimonios estaban recogidos en el plan de trabajo pactado por el PP y Vox.

Los 'populares' siempre han insistido en rechazar convertir esta comisión de investigación en "un circo" y han considerado que no tiene "ninguna lógica ni coherencia" citar ahora a Pradas en Les Corts, tras su negativa a responder a las preguntas cuando fue llamada a testificar en el Congreso. "¿Qué ganaría la comisión por traerla a declarar? ¿Las fotos del pasillo? ¿Verla entrar y salir? ¿Eso aclararía algo más?", se preguntan desde la formación.

LA OPOSICIÓN HABLA DE "CARPETAZO"

Sin embargo, el PSPV y Compromís han calificado de "carpetazo" el cierre de la comisión de investigación, han denunciado que solo han comparecido el 33% de los testimonios recogidos en el plan de trabajo pactado por el PP y Vox y han criticado que no lo hayan hecho personas con "responsabilidades directas" en la emergencia como Pradas: "No tienen ningún propósito de que se conozca la verdad".

A estas críticas también se han sumado las tres principales asociaciones de víctimas de la dana, que han mostrado su "indignación" ante la decisión del PP y Vox de dar por cerrada la comisión sin que hayan comparecido "personas clave". A su juicio, se trata de una "operación de blindaje político" de estos dos partidos.

"¿DE QUÉ SIRVEN LAS COMISIONES?", SE PREGUNTÓ LLORCA

En este contexto, y ante las críticas de la oposición, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la pasada sesión de control, reflexionó sobre "de qué sirven" las comisiones de investigación parlamentarias y lamentó que durante los últimos años, no solo en Les Corts, sino "en otras instituciones", estas "se han adulterado" y ahora ya "solo consisten en reproches continuos y en armas arrojadizas políticas, pero no ayudan a mejorar nada".

Además, Llorca cuestionó al PSPV "por qué quieren más comisión de la dana y no que la Confederación Hidrográfica esté aquí presente" ni tampoco la Aemet o los ministros del Gobierno de España, a la vez que acusó a los socialistas de pretenden "utilizar" este foro "como un arma". "Y yo a eso no me voy a prestar", advirtió el jefe del Consell, que pidió aprender "de lo que nos dicen los ciudadanos".