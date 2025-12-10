La comisión de la dana de Les Corts retoma sus sesiones la próxima semana con las comparecencias de seis técnicos

Archivo - Segunda sesión de la comisión de investigación de Les Corts sobre la dana - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes retomará sus sesiones el próximo lunes 15 de diciembre con las comparecencias de seis expertos, más de un mes después de haber escuchado al entonces 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que fue el primer político en comparecer en este foro parlamentario, por la que hasta el momento solo habían pasado técnicos, días antes de dimitir.

En concreto, a esta sesión acudirán el catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València Francisco Javier Orduña; el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Teodoro Velázquez; el arquitecto Alejandro Escribano; el director del Centro de Investigación y Proyectos, Innovación y Sostenibilidad, Miguel Ángel Artacho; el catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de València Ignacio Escuder; y el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo.

En rueda de prensa tras la junta de síndics de este miércoles, el PSPV y Compromís han criticado de nuevo que 14 meses después de la tragedia sigan sin comparecer las asociaciones de víctimas de la dana en el parlamento valenciano, puesto que sí que lo han podido hacer en el Congreso de los Diputados y hasta en el Parlamento Europeo.

De un lado, José Muñoz (PSPV) ha acusado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de mentir cuando asegura que quiere "diálogo" y "tender la mano" a las víctimas de la dana. Ante esta situación, ha avanzado que los socialistas presentarán un escrito para dar "prioridad" a la comparecencia de estos colectivos en Les Corts y ha considerado que "aún estamos a tiempo" de que puedan comparecer el lunes, si el PP y Vox quieren. "Tienen gran interés", ha apuntado.

De otro, Joan Baldoví (Compromís) ha reclamado a Llorca "hechos y no palabras" y ha asegurado que si este quiere de verdad "tender puentes" con las asociaciones de víctimas lo que tiene que hacer es "escucharlas" en la comisión de investigación. "Que hayan podido hablar en Europa, en el Congreso y no hayan podido hablar aún 14 meses después en su casa dice muy poco del nuevo presidente", ha argumentado.

"RESPECTO, COMPRENSIÓN Y VOLUNTAD"

Por el contrario, Fernando Pastor (PP) ha replicado que el "respeto, comprensión y voluntad" de escuchar a las víctimas "no es ni menor ni mayor por que vengan el día 15 ni otro" y ha recalcado que lo importante es la "voluntad de diálogo" que ha mostrado el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que "no quiere gestos de un día" hacia los afectados, frente a una izquierda a la que ha acusado de tratar de "erigirse como portavoz de algo que no le corresponde".

Y José Mª Llanos (Vox) ha asegurado que le parece "muy bien" lo que hagan en la comisión de la dana en el Congreso, pero ha recalcado que en Les Corts la intención es primero escuchar a los técnicos para "fijar los datos" y obtener el "contexto", para después poder escuchar a las víctimas, que no dejan de ser "valoraciones subjetivas". "Entonces podremos escucharlas, que tienen todo el derecho", ha matizado.

De hecho, ha indicado que Les Corts ya ha enviado las "notificaciones correspondientes" a "todas" las asociaciones de víctimas para que puedan comparecer y ha resaltado que gracias a Vox también se podrá escuchar a personas a título individual, "cosa que no ha podido hacerse ni en el Congreso ni en el Senado".

Preguntado entonces sobre por qué se adelantó la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de Les Corts, ha indicado que "probablemente" porque como jefe del Consell era "una persona con responsabilidad que podía arrojar luz sobre los hechos" del 29 de octubre de 2024.