La Comisión Europea renueva su apoyo al Centro Europe Direct Comunitat Valenciana hasta 2030

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha renovado su apoyo al centro Europe Direct Comunitat Valenciana para el periodo 2026-2030, una decisión que garantiza la continuidad de sus dos sedes en València y Alicante y "avala el papel de la Generalitat como canal de información europea y de atención directa a la ciudadanía sobre cuestiones comunitarias", destaca la administración autonómica en un comunicado.

La renovación de este convenio "refuerza la confianza de la Comisión Europea en la Generalitat para la gestión del centro Europe Direct Comunitat Valenciana, que desarrolla múltiples acciones informativas y divulgativas, con especial atención a la juventud y a la difusión de programas europeos como Erasmus+, Europass, el Voluntariado Europeo, las prácticas en empresas y Erasmus para Jóvenes Emprendedores", añaden.

Al respecto, la secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas, Ruth Merino, ha señalado que la continuidad como uno de los centros Europe Direct en España supone "un reconocimiento al trabajo que la Generalitat que viene desarrollando desde 2005 y a su papel como interlocutor directo entre las instituciones europeas y la sociedad valenciana".

Asimismo, Merino ha subrayado que la renovación de Europe Direct coincide con la conmemoración del 40º aniversario del ingreso de España a la Unión Europea, una efeméride que centrará la programación divulgativa durante este año y que servirá para "reforzar la pedagogía europea".

En este sentido, ha explicado que el objetivo es "poner en valor, desde una visión pragmática, el impacto político, social y económico que la pertenencia a la Unión Europea ha tenido en la Comunitat Valenciana, así como las oportunidades abiertas desde la adhesión de España en 1986 al proyecto europeo".

En este contexto, y dado que el convenio sitúa la formación, la movilidad y el empleo como ejes centrales de la actividad del centro, se prevén acciones dirigidas a centros educativos, universidades y entidades sociales de toda la Comunitat Valenciana, así como la participación en foros de empleo y orientación profesional.

El marco de colaboración incorpora también la edición del boletín electrónico "Alerta Europa" y el refuerzo de una comunicación estable y eficaz con los medios de comunicación locales para aumentar la visibilidad de las actividades del centro y garantizar la atención presencial a la población a través de sus dos oficinas, situadas en la calle Caballeros de València y en la Casa de las Brujas de Alicante.

Además de los centros de València y Alicante adscritos a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, la Comunitat Valenciana cuenta también con un centro Europe Direct en Castellón que desarrolla su actividad en el ámbito provincial y depende de la Diputación de Castellón.