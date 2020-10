La comisión sobre el fraude en EMT aprueba sus conclusiones con la oposición en contra y voto particular de PP y Cs

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de trabajo abierta en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València para investigar el fraude de 4 millones de euros detectado en sus cuentas el pasado año ha aprobado el informe final de su trabajo con el voto a favor de los miembros del equipo de gobierno (Compromís y PSPV), y el voto en contra de PP, Cs y Vox.

El informe, que ha defendido la presidenta de la comisión, la socialista Elisa Valía, pide el cese de la jefa de gestión, María Rayón, por "falta de diligencia constatada", la separación de la actual área de gestión en dos departamentos o áreas distintas o la creación de un departamento de control interno que certifique la calidad de los procedimientos y protocolos y establezca un sistema de vigilancia continuo que permita actualizarlos y mejorarlos.

El órgano ha emitido este informe tras un año de trabajo para analizar la estafa y "determinar qué circunstancias de organización y funcionamiento" fueron "clave para que el fraude pudiese cometerse" y cuáles se dieron para que "ningún mecanismo evitase" que se produjera durante 20 días, hasta que Caixabank avisó "de la irregularidad" de los movimientos bancarios "sin que ninguna persona de la empresa se percatase" antes.

Durante la reunión de este miércoles, el PP ha presentado 33 recomendaciones, parte de ellas basadas en los consejos y alertas dictados por las auditorias e informes de gestión de la intervención municipal y la Sindicatura de Comptes, para "evitar que se repitan fraudes como el que supuso hace un año que se sustrajeran 4 millones de euros de dinero público de las cuentas bancarias de la EMT".

También Ciudadanos ha elaborado un documento de conclusiones y un voto particular, que ha emitido para "dar mucha luz a la Comisión", en el que propone 26 recomendaciones. Vox, por su parte, ha alegado que la comisión "no se puede cerrar", y han criticado: "No se puede mandar un informe y convocar a las 48 horas", ha manifestado su consejero, Vicente Montañez.

Valía ha incidido en sus respuestas a la oposición que las conclusiones de esta comisión "no tienen intención de ser una novela". Así, la presidenta ha rechazado incluir propuestas de PP y Cs que se han incluido en los votos particulares por considerar que no están relacionadas directamente con el objeto de la comisión --como las reprobaciones de Grezzi o Ribó-- o temas que pueden tratrarse en el marco del Consejo de Administración.

VOTO PARTICULAR DE PP Y CS

Tanto los grupos que han presentado un voto particular (PP y Cs), como el que ha votado en contra (Vox), han exigido "responsabilidades políticas" tanto al alcalde de València, Joan Ribó, como al concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi. Asimismo, han pedido que aparezca una referencia al gerente ya cesado en las recomendaciones.

Para los 'populares', el presidente de la empresa, Giuseppe Grezzi, y su gerente, Josep Enric Alemany, son los máximos responsables de la inexistencia de protocolos de seguridad contable, de la falta de protocolos de conciliación bancaría, de la carencia de protocolos de sustitución de las bajas del personal de administración en puestos clave, de la falta de una Relación de Puestos de Empleo (RPT), y de la falta de implementación de mecanismos de ciberseguridad".

En las auditorías externas independientes, en los informes de la Sindicatura de Comptes y en las auditorias del sector público de la Intervención General del Ayuntamiento sobre la gestión en la EMT desde el año 2016, ha indicado Catalá, "se advertía reiteradamente a los máximos responsables de la empresa sobre los riesgos que había, para el correcto funcionamiento de la sociedad pública, si no se adoptaban medidas de seguridad para reducir las debilidades de control interno y evitar los incumplimientos de la normativa de contratación pública".

Sin embargo, tal y como queda plasmado en las conclusiones de los 'populares', "se obviaron las recomendaciones de los auditores y de la intervención municipal como la puesta en marcha de un Plan de Contingencia Informática, como la elaboración de una relación de puestos de trabajo que recogiera la definición y numeración de cada puesto, como la realización diría de la conciliación bancaria y periódica de arqueos de caja, y como que se realizaran comprobaciones continuas para detectar posibles fraccionamientos en la contratación"

En cuanto a Ciudadanos, por su parte, han considerado que la comisión ha sido un "blanqueamiento absoluto del gerente y no se han depurado responsabilidades políticas en el seno de la EMT". "Creemos que el PSOE va a actuar en complicidad con Compromís y nosotros no vamos a participar", ha agregado.

No obstante, han señalado que su postura sobre el órgano es que "no se mantenga la Comisión mucho más tiempo abierta, no la vamos a alargar innecesariamente". "Lo que sí que garantizo es que el verdadero cierre de esta comisión no va a ser aquí en la EMT, sino que lo llevaremos al Pleno del Ayuntamiento de València", ha indicado.

Durante su intervención, Estellés ha manifestado que para pasar del "no" a la "abstención", se habría tenido que incluir en las recomendaciones que el próximo gerente se apruebe por concurso, e incluir una mención a su responsabilidad.

Por parte de Vox, Vicente Montañez ha señalado que le hubiera gustado "llegar a la situación de acuerdo", siempre que se hubieran establecido dos aspectos: "Que se hubieran depurado responsabilidades políticas y que se hubiera sido capaz de acotar todos y cada uno de los frentes para que esto no vuelva a ocurrir".