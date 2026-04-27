La comisión de investigación sobre las VPP en Les Corts aprobará su plan de trabajo la próxima semana

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre las viviendas de protección pública (VPP) aprobará su plan de trabajo el próximo martes 5 de mayo, entre los propuestos por los distintos grupos parlamentarios, que tienen de plazo para registrarlos hasta este jueves 30 de abril.

Así lo ha acordado la mesa del citado foro en su primera reunión, celebrada este lunes. La comisión, propuesta y presidida por Vox, se constituyó el pasado 5 de marzo. La mesa quedó conformada por Ana Vega (Vox) como presidenta, Joserra González de Zárate (PP) como vicepresidente y Mª José Salvador (PSPV) como secretaria. El pleno de Les Corts aprobó en febrero la propuesta de Vox de crear esta comisión con los votos a favor del PP y Compromís y la abstención del PSPV.

La misma tiene por objeto investigar las adjudicaciones de VPP tanto en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante) y fruto de la polémica por haber sido beneficiarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, así como de todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo.

Desde la oposición, los síndics del PSPV y de Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, ya han avanzado este lunes que solicitarán en sus respectivos planes de trabajo las comparecencias del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, y del alcalde de Alicante, Luis Barcala. La coalición valencianista también propondrá llamar al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

De un lado, José Muñoz ha sostenido que esta "trama de corrupción de las adjudicaciones tiene nombres y apellidos y se llama Partido Popular", tanto "en las personas y en las formas". "Esto va en el ADN del propio PP y esta trama se gesta en el PP", ha recalcado, al tiempo que ha denunciado que fue el plan Vive impulsado por Mazón el que permitió "que las empresas privadas adjudicaran como les interesaba a particulares" estas viviendas.

"LA JUSTICIA NOS ESTÁ MARCANDO UN CAMINO"

Ante esta situación, ha garantizado que los socialistas estarán "expectantes" y ha adelantado que exigirán que comparezcan "todas las personas responsables": "La justicia nos está marcando un camino y ese camino empieza y acaba en el PP". En concreto, Muñoz ha avanzado que los socialistas llamarán a "los responsables que dieron lugar a esto" y, en primer lugar, están los políticos, como Carlos Mazón, Susana Camarero y Luis Barcala.

En este sentido, ha confiado en que el PP y Vox acepten llamar a todos ellos y ha pedido a ambas formaciones que no conviertan la comisión de Les Corts en la que se está realizando en el Ayuntamiento de Alicante, que ha calificado de "farsa", en la que técnicos del consistorio "que querían ir a comparecer fueron vetados directamente" por el alcalde, Luis Barcala. "Esperamos que el PP no haga lo mismo aquí y, sobre todo, que la extrema derecha de Vox tampoco lo permita", ha apostillado.

De otro lado, Joan Baldoví ha confirmado que la intención de su grupo es que comparezcan Mazón, Camarero y Pérez Llorca, "porque todos ellos han posibilitado que se pudiera dar vivienda pública a personas del PP que no merecen acceder a ella en ese cambio de legislación que aprobaron". A su juicio, queda "perfectamente acreditado que esas viviendas se adjudicaron a personas que no tenían derecho", todo ello "mediante ese cambio de la normativa" impulsado por el Consell.

En este punto, ha puesto en valor la proposición de ley de Compromís que debatirá el pleno de Les Corts de esta semana. Con esta iniciativa, la coalición quiere modificar la Ley 8/2004 de Vivienda de la Comunitat Valenciana con el propósito de que las de protección pública lo sean "de forma permanente", así como para que tanto las promociones públicas como privadas tengan "la misma consideración y los mismos requisitos" de acceso, y para que el proceso de adjudicación se realice por sorteo público.

LOS GRUPOS PIDEN "CELERIDAD" PARA "ESCLALECER" LO OCURRIDO

Por su parte, en declaraciones a los medios tras la reunión de la mesa, la presidenta de la comisión, Ana Vega (Vox), ha señalado que su grupo sigue trabajando en el plan de trabajo, pero ha deslizado dar detalles al respecto hasta la próxima semana: "El portavoz de nuestro grupo parlamentario será el que hará las declaraciones pertinentes".

Mientras, el vicepresidente, Joserra González de Zárate (PP), ha puesto esta comisión como ejemplo de la voluntad de "celeridad" que tiene su grupo, que quiere "tener todos los datos y esclarecer" lo sucedido en el caso de las VPP, algo que también "se ha demostrado desde la Conselleria --de Vivienda--, dando todos los papeles, poniendo al funcionario --expedientado por un visado de la adjudicación de los pisos de Les Naus-- en su sitio y diciendo claramente que tendría que dejar el empleo y el sueldo".

También ha defendido la actuación del Ayuntamiento de Alicante, que ha aportado "todos los papeles hasta antes de que el fiscal y el juez lo diga". "Han llevado todo absolutamente, han pedido la responsabilidad, ya la concejala de Urbanismo ha salido y lo que hemos hecho hoy es que queremos ir rápido. Se demostró cuando constituimos esta comisión hace dos semanas. Ese día dijimos claramente que queríamos los planes de trabajo para 15 días y exactamente el día 30 es cuando se cumplen", ha resaltado.

El diputado 'popular' ha avanzado que desde su grupo ya trabajan en el plan de trabajo y ha adelantado que este mismo jueves será el portavoz del PP en la comisión quien "sin ningún tipo de problema" explicará los comparecientes propuestos por el PP "y qué clase de información necesitamos".

En este punto, ha apuntado que la comisión de Hacienda de Les Corts debatirá en mayo las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios al llamado 'plan Simplifica 2' y ha puesto en valor que algunas de ellas van en el camino de una "transparencia total, no solamente a la concesión de viviendas, sino de cualquier clase de subvención". "Quitamos burocracia, pero también damos transparencia", ha resumido.

Preguntado por la intención del PSPV y Compromís de citar a representantes del PP como Mazón, Camarero o Barcala, el parlamentario 'popular' ha señalado que todo eso "se verá el próximo día 5" en la reunión de la comisión de investigación. "Cada uno dirá a sus comparecientes y a partir de ahí podremos hablar", ha deslizado, al tiempo que ha rechazado adelantar los nombres de las personas que citará su grupo.

"RETRASO" EN ARRANCAR

Finalmente, la secretaria de la mesa, la socialista Mª José Salvador, ha criticado el "retraso" en arrancar esta comisión y ha abogado por depurar responsabilidades políticas desde el "minuto cero" por la normativa desplegada por el PP cuando llegó al gobierno de la Generalitat. Además, ha subrayado la importancia de ponerse a trabajar "cuanto antes" y ha confiado en que la comisión pueda arrancar sus trabajos la próxima semana con el debate de los planes de trabajo. "Ahí veremos hasta dónde quiere llegar cada grupo", ha indicado, y ha recalcado que para el PSPV resulta "indispensable" llegar "hasta el final".

Preguntada por si descartan llamar al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha precisado que los socialistas no descartan a nadie "absolutamente", pero ha incidido en que el actual jefe del Consell "tampoco ha hecho ninguna modificación" en la normativa sobre vivienda protegida. "En estos momentos estamos cerrando el plan de trabajo y el día 30 daremos cumplida información de todo", ha emplazado.