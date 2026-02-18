La comisión mixta de la dana acuerda cuatro grupos de trabajo: salud mental, obras hídricas, emergencias y Albufera

Imagen de la Comisión Mixta entre Gobierno y Generalitat, con asistencia del ministro Víctor Ángel Torres y el 'president', Juanfran Pérez Llorca - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión mixta entre Gobierno central y la Generalitat para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados en Valencia por la dana del 29 de octubre de 2024 ha celebrado este miércoles su primera reunión en Riba-roja, un encuentro que se ha llevado a cabo bajo un clima de "entendimiento" y en el que, como primera medida, se ha acordado crear cuatro grupos de trabajo que coordinarán los comisionados de ambas administraciones: salud mental, infraestructuras hídricas, emergencias y Albufera y Parque Natural del Turia.

Así lo han anunciado al término del encuentro tanto el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en atención a los medios en la que, tras hora y media de reunión, han subrayado el "tono constructivo" mantenido.

Tras la constitución de la comisión mixta, se ha tratado la creación de los cuatro grupos de trabajo: uno sobre salud mental, porque "es fundamental también atender esta parte clave en la reconstrucción" de la provincia de Valencia; de infraestructuras hídricas; emergencias y la Albufera y Parque Natural del Turia.

Torres ha indicado que la comisión tendrá reuniones cada tres meses en lo que ha destacado que es un órgano "colegiado": "no es de votación ni de crispación o de disenso sino todo lo contrario, de consenso y de colaboración", que tendrá una copresidencia, por parte del Gobierno de España y de la Generalitat, que coordinarán las sesiones en cada ocasión.

El ministro ha realcado que cuando ya Pérez Llorca asumió la presidencia de la Generalitat "dijo textualmente que quería apartar de la confrontación política la reconstrucción de la Comunitat Valenciana" y hoy ha manifestado que recoge esas palabras y "confío en ellas; lo hemos visto hoy y espero que así sea". En este sentido, ha tenido la mano "siempre" y ha señalado que igualmente espera tenerla tendida para "que apartemos esas diferencias, porque además creo que es lo que nos pide la ciudadanía para que tengamos la mejor reconstrucción en la Comunitat Valenciana".

Por su parte, Pérez Llorca ha recalcado que una de las primeras decisiones que tomó como jefe del Consell fue pedir una cita con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y trasladarle la necesidad de constituir esta comisión "donde todas las administraciones estuviesen representadas, primero, por una cuestión de forma y por otra, por una cuestión de fondo".

"La primera cuestión de forma es porque no se podía entender que estuviésemos siempre en la confrontación, en la polarización, incluso hablando de un tema tan sensible como era la reconstrucción de los pueblos afectados por la dana y, sobre todo, por una cuestión de fondo, que es lo más importante y es lo que más necesitan todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados", ha expuesto.

"COLABORACIÓN" Y "MISMA DIRECCIÓN"

A su juicio, "queda mucho por hacer, se necesitan cambios normativos, se necesita muchísima colaboración de todas las administraciones" y en eso se ha tratado en la reunión, en que "vayamos todos en la misma dirección y que tratemos de cumplir el objetivo" de asegurar la salud de todos los valencianos y valencianas de los pueblos afectados; que todas las obras planificadas lleguen a término y "finalizar esa tarea de reconstrucción y de recuperación que es tan necesaria".

Asimismo, ha indicado que ha habido un planteamiento "muy importante" que ha formulado el presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó, sobre la necesidad de buscar mecanismos que permitan que todos los ayuntamientos puedan poner en marcha todas las obras que tienen pendientes y que "se busque alguna fórmula para seguir simplificando la administración" y que se permita que el dinero recibido del Gobierno de España para infraestructuras municipales "lo puedan poner en marcha lo antes posible porque es cierto que con la legislación actual es muy complicado, especialmente con la ley de contratos".

"Hay muy buena sintonía, hay muy buen entendimiento", ha dicho, y ha señalado que esto es algo que "todos los alcaldes agradecen que tanto el Gobierno de España como la Generalitat Valenciana se entiendan en este asunto".

En todo caso, Pérez Llorca ha pedido que estas reuniones sean "útiles" y que los ciudadanos noten "que después de una reunión hay acción, hay trabajo y hay soluciones". En esta línea, ha añadido que cuando dio el paso de presentarse como 'president' ya dijo que no llegaba a "crispar si no a buscar soluciones y eso es lo que estoy intentando desde el primer día".

A su juicio, "ha bajado mucho la tensión en la calle y eso es fruto de todos. Y es lo que he apreciado yo en estos meses como presidente de la Generalitat. Y eso es fruto del entendimiento de todos".