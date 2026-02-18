Torres se compromete a colaborar con los ayuntamientos afectados por la dana "para que ninguna obra se quede sin hacer"

Constitución de la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados en la Comunitat Valenciana por la dana, a 18 de febrero de 2026, en Valencia (España). - Jorge Gil - Europa Press

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido a colaborar con todos los ayuntamientos afectados por la dana "para que ninguna obra se quede sin hacer y ningún euro se tenga que devolver".

De este manera se ha pronunciado el ministro tras la celebración de la comisión mixta entre Gobierno central y la Generalitat para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados en Valencia por la dana del 29 de octubre de 2024, en atención a los medios en la que, tras hora y media de encuentro, ha subrayado el "tono constructivo" mantenido.

En este punto, el ministro ha hecho hincapié en que, ante los efectos de la riada, el Ejecutivo central lanzó una serie de ayudas "sin precedentes". "Ante los daños producidos y la cantidad de municipios que tienen imposibilidad de poder realizar las obras con el 50 por ciento que estaba establecido, y está establecido de manera ordinaria y también ante el número de fallecidos que fue propuesta del Ministerio del Interior, se estableció que el porcentaje era del 100% a abonar por parte del Gobierno de España", ha indicado.

Torres ha recordado que un total de 1.745 millones de euros ya han sido transferidos a las cuentas de cada uno de los ayuntamientos afectados. "Por lo tanto, vamos a colaborar con todos los ayuntamientos para que ninguna obra se quede sin hacer y que ningún euro se tenga que devolver", ha apostillado.

Respecto al Consorcio de Seguros, el ministro ha defendido que "el trabajo que se ha hecho de adelantar los fondos, de hacerlo a lo menor tiempo posible, no tiene precedentes". Y ha apuntado que no es comparable con el suceso del volcán de La Palma porque, según ha dicho, "se tardó mucho más con respecto a las ayudas del consorcio de emergencia".

MÁS AYUNTAMIENTOS Y PRESENCIA DE LA CHJ

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en atención a los medios ha pedido que se incorpore a las próximas reuniones de la comisión mixta --que se celebrarán cada tres meses-- la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), así como 25 consistorios más; en total, 103.

"Tenemos un precedente en España, que es la comisión mixta que se creó en Canarias y eran tres ayuntamientos. Aquí son 78, que por cierto también hay una petición por parte del presidente de la Diputació --Vicent Mompó-- para que el número de ayuntamientos aumente a 103", ha explicado.

En cuanto a las obras hídricas, el jefe del Consell ha remarcado que se ha manifestado en la reunión porque, a su juicio, "hacen falta". "Evidentemente ha habido algunos alcaldes que han mostrado preocupación en que esas obras se ejecuten lo antes posible, pero también tengo que reconocer que aquí ha habido hoy buena voluntad por parte del Gobierno de España y por parte de todos los que estamos presentes para buscar fórmulas que permitan que esas obras se hagan cuanto antes", ha sentenciado.

Asimismo, ha indicado que ha habido un planteamiento "muy importante" que ha formulado Mompó sobre la necesidad de buscar mecanismos que permitan que todos los ayuntamientos puedan poner en marcha todas las obras que tienen pendientes y que "se busque alguna fórmula para seguir simplificando la administración". El objetivo es que se permita que el dinero recibido del Gobierno de España para infraestructuras municipales "lo puedan poner en marcha lo antes posible porque es cierto que con la legislación actual es muy complicado, especialmente con la ley de contratos".

Por su parte, Mompó ha pedido de nuevo que el Gobierno "reconozca a los 103 municipios afectados y que puedan participar en la comisión". "Desde la Diputación de València ya tuvimos que hacer un esfuerzo extraordinario para financiar la mitad de las obras de 28 municipios que se quedaron fuera de los primeros listados, y lo hicimos porque entendemos que la reconstrucción no admite categorías de afectados", ha señalado en un comunicado.

Además, ha solicitado que se "agilice" el reparto del fondo de solidaridad de la Unión Europea y se resuelva de una vez los planes de ocupación anunciados por el Gobierno de España "porque los anuncios generan expectativas, pero solo las resoluciones generan soluciones". Del mismo modo, ha demandado que se reduzca la burocracia para que los municipios puedan avanzar. A su juicio, la reconstrucción exige "medidas excepcionales" y "menos burocracia".

En la misma línea, ha advertido, "si no se adoptan medidas urgentes, los ayuntamientos podrían verse obligados a devolver las ayudas estatales con intereses. Sería lo más absurdo del mundo: municipios afectados por la dana, ahora castigados para sobrevivir".

Por ello, ha reclamado una "movilización técnica extraordinaria que acelere obras clave, especialmente las hidráulicas porque si hoy se repitiera una lluvia como la de aquel 29 de octubre, volvería a ocurrir lo mismo". Mompó sí que ha criticado la tardanza en constituirse la comisión que, a su juicio, es "el reflejo de una demora difícilmente justificable para los que lo perdieron todo y un síntoma del abandono al que hemos sido sometidos las valencianas y los valencianos por parte del Gobierno de España".

El presidente de la Diputación pide que la Comisión sirva "para fijar acciones conjuntas, plazos concretos y un presupuesto justo, una hoja de ruta real, porque lo que está en juego no es solo reconstruir infraestructuras, es regenerar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones ya que cuando la confianza se rompe, reconstruirla es siempre la obra más difícil. Y tenemos que aceptar que está dana se ha llevado parte de esa confianza".

PLAN SUR

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha vuelto a reivindicar el Plan sur Metropolitano como "la gran obra y la gran necesidad" ya que "hay que trabajar en la prevención para que no vuelva a pasar, para que si hay un acontecimiento meteorológico similar, no vuelva a haber una gran desgracia".

En un comunicado, ha recordado tras la reunión el ejemplo de Valencia tras la riada del 57 "donde hubo un Plan Sur que desvió 12 kilómetros de forma artificial un río, como es el Turia" y ha pedido "otro plan emblemático de obras hidráulicas".

Asimismo ha explicado que se ha puesto a disposición la Comisión Mixta todo el trabajo que desde el Ayuntamiento de Valencia se ha encargado al binomio Universitat- Ciudad, que cuenta con el trabajo de la Universitat Politècnica y de la Universitat de València. "Pensamos que podemos aportar un gran trabajo técnico para se comience a trabajar y a valorar el Plan Sur Metropolitano", ha concluido.

VISITA A LAS OBRAS EN TORRENT

Previamente a la comisión mixta, el ministro ha visitado las obras de reconstrucción del canal Júcar-Turia, en Torrent (Valencia), que están siendo ejecutadas por la CHJ con un presupuesto global de 30 millones de euros. Esta actuación es "esencial" para garantizar el suministro de agua a 2,3 millones de personas de València, su área metropolitana, la Ribera y el Camp de Morvedre.

Además, el canal suministra caudales para el regadío de 25.000 hectáreas, gestionadas por una veintena de Comunidades de Regantes, que agrupan a más de 35.000 usuarios. El acueducto de l'Horteta quedó destruido por la fuerza de la avenida, lo que obligó a una intervención inmediata.

La CHJ restableció el servicio en cuestión de días mediante un baipás temporal y, posteriormente, instaló un acueducto provisional en celosía que permitió mantener el suministro sin interrupciones durante las semanas críticas posteriores al temporal, ha recordado.