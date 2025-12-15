La Comisión de Urbanismo da luz verde a la construcción de 133 viviendas en Campanar, 22 de VPP - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Urbanismo dará luz verde el próximo miércoles al Programa de Actuación Integrada (PAI) Pare Doménech, que tiene por objeto la urbanización de un ámbito degradado situado entre las calles del Pare Doménech y las avenidas de Tirso de Molina y de Pío XII, en el barrio de Campanar, y contempla la construcción de 133 viviendas, de la que 22 se prevé que serán VPP (Viviendas de Protección Pública).

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha destacado que para el gobierno de la alcaldesa María José Catalá resulta "prioritario" dar respuesta a la necesidad que tiene la ciudad de incrementar la oferta de viviendas, tanto las destinadas a aumentar el parque público de viviendas de protección pública y alquiler asequible para jóvenes, como las viviendas previstas en unidades de ejecución que "llevaban años paralizadas".

Por ello, Giner ha subrayado que esta actuación urbanística en la que está prevista la construcción de las 133 viviendas (22 VPP) "responde también al impulso que estamos dando desde el Ayuntamiento para activar suelos que estaban pendientes de urbanizar hace años, y en los que además -ha añadido- se podrán construir dotaciones públicas en un área urbana consolidada como es la Campanar junto a la avenida Pio XII".

En este ámbito existen "edificios deshabitados, que presentan un estado de conservación deficiente, y edificaciones tradicionales fuera de ordenación, éstas en un estado de conservación normal". El resto del suelo es "una explanada surgida a consecuencia de la demolición de antiguas construcciones y otras parcelas sin uso específico", según el Ayuntamiento.

Actualmente es utilizada como bolsa de aparcamientos sin ordenación concreta, y presenta una urbanización "muy deficiente y absolutamente degradada en algunas áreas". El Plan General de Ordenación Urbana de Valencia clasifica este suelo como urbano, con la calificación de residencial en edificación abierta (EDA).

La actuación integrada prevista, que será aprobada este miércoles, tiene una superficie de 12.077 metros cuadrados de suelo, y una edificabilidad de 19.395,48 metros cuadrados de techo. En cuanto a lo usos, se prevén 16.300 metros cuadrados techo de uso residencial, y 3.095 de uso terciario. Todo ello, ha añadido el concejal, permitirá construir, aproximadamente, 133 viviendas, 22 de ellas de protección pública; y la obtención de 8.922 metros cuadrados de suelo dotacional público. La actuación supone una inversión de total de 1.208.920,74 euros.