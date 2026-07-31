La comisión de VPP en el Ayuntamiento de Alicante encara la fase de conclusiones tras nuevas ausencias de técnicos

Imagen de la comisión municipal de viviendas de protección pública (VPP) celebrada el viernes 31 de julio en el Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisión sobre viviendas de protección pública (VPP) constituida en el Ayuntamiento de Alicante tras la polémica del Residencial Les Naus, construido sobre un suelo municipal que fue enajenado y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza, encara, en principio, la etapa de conclusiones, después de que en la sesión de este viernes no hayan comparecido --acudir es voluntario-- cinco técnicos del área de Plusvalías que han excusado su presencia.

Está previsto que la comisión se vuelva a reunir el lunes 21 de septiembre para que los grupos expongan sus conclusiones. No obstante, según la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, esa fecha "está abierta", ya que ha detallado que su partido no ha podido obtener los correos que solicitó el pasado 20 de julio y ahora ha reclamado más. A la vista de su contenido, podrían exigir una "ampliación" de comparecencias de las personas a las que afecten esas comunicaciones.

La reunión de este viernes ha durado alrededor de diez minutos y solo han participado concejales del PP --el edil de Urbanismo, Antonio Peral, que ha ejercido de presidente ante la ausencia del vicealcalde Manuel Villar, y Mari Carmen de España-- y de Vox --su portavoz, Carmen Robledillo, y Óscar Castillo--.

No han asistido los representantes de PSPV, Compromís y EU-Podem, que abandonaron la comisión la semana pasada tras declinar comparecer el alcalde de la ciudad, el 'popular' Luis Barcala, a quien le exigen que dimita por el "escándalo" de Les Naus.

VOX PIDE MÁS CORREOS

Vox ha pedido los correos que pudieran existir de julio de 2024 entre la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, y el exedil 'popular' Toni Gallego, quien en su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes manifestó que la exconcejala de Urbanismo por el PP Rocío Gómez --que está investigada en la causa judicial y que dimitió tras conocerse que tenía una VPP en Les Naus-- le dijo en el pleno municipal de ese mes que ella tenía una casa en el residencial.

Igualmente, ha reclamado los correos electrónicos que pudieran existir entre Romero y el promotor, de Fraorgi, Francisco Ordiñana --igualmente investigado en el procedimiento--- y de este último con la Concejalía de Patrimonio.

Robledillo ha indicado que aún están a la espera de que les faciliten los correos solicitados en la sesión del pasado día 20, es decir, los que pudiera haber de julio de 2024 entre Gómez y Gallego, así como comunicaciones entre las concejalías de Patrimonio y Urbanismo.

Sobre los correos pedidos en la reunión del 20 de julio, la portavoz de Vox ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación tras finalizar la sesión, que ya se ha trasladado la petición al área de Informática, pero que aún no han sido aportados y, en el momento en el que ello ocurra, se tendrían que facilitar a los grupos políticos.

CRÍTICAS DE PSPV Y COMPROMÍS

Por parte de los otros grupos de la oposición, la portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha calificado de "paripé" la comisión y cree que las conclusiones --que su grupo también tiene previsto presentar-- tienen el título del "silencio de Barcala" y del equipo de gobierno.

Barceló considera que la ciudadanía alicantina está "harta" y ha criticado que el ejecutivo de Barcala trasladara en el pleno ordinario celebrado este jueves que el Ayuntamiento no va a ejercer el derecho de tanteo y retracto --de compra preferente-- sobre las VPP de Les Naus.

En declaraciones a la prensa, la portavoz socialista ha subrayado que se ha producido una "farsa continua desde el inicio de la comisión hasta ahora", ya que ha habido una decena de sesiones y "prácticamente solo cuatro comparecencias".

"Cada vez que Barcala se niega a dar explicaciones, más se acrecientan las dudas", ha manifestado Barceló, al tiempo que ha afeado a Vox que primero diga "una cosa" y luego actúe "de otra manera". Los ediles voxistas se abstuvieron en el último pleno en la votación de la declaración institucional por la que PSPV, Compromís y EU-Podem pedían reprobar al alcalde por el caso de Les Naus.

Desde Compromís, su portavoz en el consistorio alicantino, Rafa Mas, ha acusado a PP y Vox de ser "cómplices" y "presuntos implicados" en el "escándalo" del residencial ubicado en Playa de San Juan. A su juicio, Robledillo "hace como que presiona", pero "a la hora de votar" decide "salvar al soldado Barcala".

Mas, en declaraciones a los medios de comunicación, ha sostenido que la coalición "amenazó" con acudir a Fiscalía y "gracias" a ello la cooperativa entregó documentación solicitada por la comisión de Les Corts Valencianes.

También ha hecho alusión a que Compromís ha pedido personarse en la causa abierta en el juzgado para reclamar "más investigaciones". Ha apuntado que su grupo también presentará conclusiones sobre el contenido de las sesiones a las que han acudido.