El comisionado para la recuperación inicia una ronda de encuentros con los alcaldes de municipios afectados por la dana

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, reunido con alcaldes afectados por la dana. - GVA

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha iniciado una ronda de reuniones con alcaldes y alcaldesas de municipios afectados por la riada para estrechar la colaboración que mantiene con ellos la Generalitat y conocer sus "necesidades e inquietudes," una vez transcurrido un año desde la catástrofe de cara a una nueva fase de la reconstrucción y la convocatoria de la Comisión Mixta en la que participarán junto a la Generalitat y el Gobierno central.

Raúl Mérida ha presidido este viernes la primera de estas reuniones de trabajo con alcaldes y representantes municipales de localidades de la comarca de La Ribera como Turís, Alginet, Algemesí, Catadau, Guadassuar, Montserrat, La Pobla Llarga, Carcaixent, Benimuslem, Alzira, l'Alcúdia, Montroi o Alberich, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Mérida ha mostrado su disposición a la colaboración y al diálogo para seguir avanzando en el proceso de recuperación que viven los municipios y ha señalado que "la mano está tendida" para todos los representantes municipales. "La Generalitat ha estado y va a seguir estando a vuestro lado. Este es un reto conjunto", ha indicado el comisionado.

El comisionado para la Recuperación ha explicado que su objetivo es mantener encuentros con todos los alcaldes de la zona afectada en el plazo de un mes para "disponer de una visión global de la situación y, a partir de ahí, ir planificando los nuevos pasos en el proyecto de recuperación".

"En poco más de un año desde la riada el avance de la reconstrucción es evidente, pero también sabemos que queda mucho por hacer y ahí es donde necesitamos vuestra colaboración y vuestra complicidad para seguir avanzando", ha señalado Mérida a los representantes municipales.

La Generalitat, apuntan, lleva movilizados 2.500 millones de euros para paliar los efectos de las riadas, lo que supone "la mayor inversión realizada por una comunidad autónoma para afrontar una catástrofe natural". Asimismo, el 50 por ciento de las iniciativas del Plan Endavant están ya iniciadas y la previsión de la Generalitat es activar las actuaciones restantes a lo largo del primer trimestre de 2026.

En La Ribera destacan proyectos finalizados como la recuperación de la red de Metrovalencia, la carretera CV-42 o la retirada de residuos, un plan que ha sido ampliado para también gestionar los escombros procedentes de las tareas de reconstrucción. Una medida de apoyo a los ayuntamientos en paralelo a la reparación de infraestructuras municipales que no han podido asumir municipios como Montroi, Montserrat o Algemesí, entre otros.

Al encuentro, que ha servido como primera toma de contacto entre el nuevo equipo de recuperación y los primeros ediles, han asistido también la directora de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo; el director general de Relaciones Institucionales, Seguimiento y Comunicación, Javier Zaragosí, y la directora general de Atención a las Víctimas y a los Afectados, Amparo Clemente.

Durante su intervención, el comisionado ha destacado también la implicación que han demostrado durante la catástrofe y el proceso de reconstrucción los alcaldes y alcaldesas, a los que ha calificado como "héroes anónimos".