El Comité Ejecutivo de ANPE estudiará acciones para que Educación negocie la subida salarial de los docentes

Sede de la Conselleria de Educación en València. ARCHIVO. - GVA

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato docente ANPE en la Comunitat Valenciana ha convocado para el próximo miércoles, 6 de mayo, su Comité Ejecutivo Autonómico

--máximo órgano de gobierno del sindicato en este territorio-- para estudiar posibles acciones para lograr que la Conselleria de Educación negocie una subida laboral del profesorado.

Esta organización recuerda que el pasado 20 de abril, la reunión con la administración "finalizó sin que hubiese ninguna propuesta económica para la mejora de las retribuciones de los docentes".

Para ANPE, "lo acontecido supuso un punto de inflexión, después de haber estado reclamando y ofreciendo una negociación durante todo el curso".

En este contexto, ANPE ha organizado una consulta entre su afiliación durante esta semana pasada y ya se ha convocado una reunión del Comité Ejecutivo Autonómico para el 6 de mayo.

En esta reunión, avanza el sindicato en un comunicado, se analizarán "las respuestas de la afiliación a la consulta y se procederá a determinar las acciones y actuaciones a llevar a cabo durante las próximas semanas de cara a conseguir la negociación de la subida salarial que no se produce desde hace 19 años y que nos ha llevado a los docentes de la Comunitat Valenciana a estar a la cola del país en cuanto a remuneraciones".