Comité de Reconstrucción pide a Catalá transparencia sobre la dana: "Hay muchas preguntas y ninguna respuesta"

Creen que las conclusiones de la comisión de investigación del Ayuntamiento serán las que "ciertas personas afines" elaboren

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Local de Emergencia y Reconstrucción de València (La Torre-Faitanar, Forn d'Alcedo y Castellar-Oliveral) ha reclamado "participación" en la toma de decisiones sobre la recuperación de los territorios afectados por la dana, al tiempo que ha exigido "transparencia y justicia" a la alcaldesa de València, María José Catalá, ya que "hay muchas preguntas y ninguna respuesta". Además, consideran que la primera edil "tan responsable" como lo es el 'president', Carlos Mazón, y "el resto de las instituciones que no han hecho nada para evitar la catástrofe y han abandonado al pueblo a su suerte".

En estos términos se ha expresado este martes su portavoz, Norman Ortells, durante la rueda de prensa prevista como alternativa a la organizada por el Ayuntamiento de València en la que se iban a presentar las conclusiones de la Comisión de Investigación de la dana pero que, finalmente, se ha aplazado 48 horas para "dar 24 horas a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para aportar información", según la primera edil.

En esta línea, Ortells ha exigido una mayor participación por parte de los comités en la toma de decisiones sobre la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana y ha pedido que las instituciones estén "al lado de la gente": "No pueden ir por libre, no pueden decir que harán A y hacen B, cuando hacen B y hacen C, y así vamos. Necesitamos una tabla conjunta, grupos de trabajo, que trabajen de manera coordinada para mejorar en definitiva todo el Horta Sud", ha aseverado.

Así, ha asegurado que no van a permitir que se "silencie" y se "olvide" que la ciudad de València ha sido "el tercer municipio después de Paiporta y Catarroja con más muertos". "Ni más ni menos que 17 personas. Eso no puede quedar impune", ha remarcado".

En este punto, el portavoz del Comité de Emergencia de València ha asegurado que "la alcaldesa María José Catalá es tan responsable a su nivel como es Mazón y el resto de las instituciones que no han hecho nada para evitar la catástrofe y han abandonado el pueblo a su suerte".

"Aún no sabemos por qué no nos avisaron el día 29 de octubre de lo que vendría o por qué esa noche había tan pocos efectivos de rescate. Hay muchas preguntas y ninguna respuesta, al contrario, mentiras, bulos informativos y todo tipo de espectáculos a fin de no aceptar las responsabilidades políticas que tenían y que aún tienen y por las que tarde o temprano tendrán que dar explicaciones", ha censurado.

"FALTA DE RESPUESTA CLARA"

De este modo, Ortells ha manifestado que debido a "la incompetencia general" y "la falta de respuesta clara en los diferentes municipios afectados por la dana, incluso València, el pueblo se ha organizado".

"No queremos ser simples espectadores de nuestro futuro ni aceptar decisiones impuestas por administraciones alejadas de nuestra realidad. Queremos ser activos partícipes de las decisiones que se tomen", ha enfatizado el portavoz.

En esta línea, ha asegurado que "Catalá y su gobierno están repitiendo el mismo modus operandi que con las víctimas del metro: mentir y eludir las responsabilidades" ya que considera que "todavía no ha dado la cara desde la catástrofe del 29 de octubre hasta hoy".

"Nos merecemos una respuesta a la altura de las circunstancias, no un ninot de presidente y una alcaldesa fallera, ahora que el foco se centrará en la fiesta (las Fallas)", ha reclamado.

Preguntado el aplazamiento por parte del Ayuntamiento de València de la presentación de las conclusiones de la Comisión de Investigación de la dana, Ortells ha señalado que "puede ser una estrategia para desmovilizar esta convocatoria o puede ser que el papel este que falta es muy importante". "Sea como sea, confiamos en que la rueda de prensa oficial sea antes de que acabe la semana", ha indicado.

Sobre si cree que las conclusiones de la comisión irán enfocadas a culpabilizar a la CHJ en vez de centrarse en la reconstrucción, el portavoz ha señalado que se trata de una comisión en la que "no ha podido participar todo el mundo" y que han participado los que el gobierno de València "ha querido", por lo tanto, considera que las conclusiones serán las que hayan extraído "ciertas personas afines a las que ellos les han dicho que las elaboren" y que, por ello, "todo queda en casa".

ACUSACIONES DE "POLITIZACIÓN"

Respecto a las acusaciones por parte del gobierno sobre la supuesta politización de la Asociación de Vecinos de La Torre-Faitanar, de la que Ortells es también portavoz, ha sostenido que es "un poco extraño que la alcaldesa de tu ciudad venga a decirte que estamos politizados y que ella no es política, que es Ayuntamiento y que lo que hace es dar soluciones".

"Nosotros entendemos la política como la base de encontrar soluciones. Somos gente que, como mínimo hemos perdido nuestros coches, y lo que reclamamos son mejoras en nuestra vida y volver a la normalidad", ha subrayado.

Por su parte, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en declaraciones durante la concentración del Comité en la Plaza del Ayuntamiento, ha acusado a Catalá de querer "cerrar en falso" una comisión sobre la dana "sin asumir ninguna responsabilidad en la tragedia ni dar la cara ante los vecinos de las pedanías de València afectadas".

Igualmente, ha asegurado que la alcaldesa "intenta esconder una gestión negligente, como confirma parte de la documentación que ha pasado por la comisión".

A este respecto, el portavoz del PSPV-PSOE en el consistorio, Borja Sanjuán, ha criticado que la alcaldesa piense que el día de la dana lo hizo "todo muy bien" y que, por ello, "no tiene por qué relatar lo que pasó minuto a minuto en una noche en la que murieron 17 personas de la ciudad de València y 227 víctimas".

"Evidentemente, la gestión del señor Mazón fue completamente negligente, pero la de la señora Catalá no es menos", ha sostenido y ha añadido: "Se tiene que explicar qué es lo que falló y está clarísimo que los protocolos son muy claros y quien falló son los dirigentes que no les dieron las órdenes como tocaba y que se van a desentender."