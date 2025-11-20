La compañía catalana La Mula llega este sábado al Arniches de Alicante con 'Thauma'

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), programa en el Teatre Arniches de Alicante la multipremiada 'Thauma', de la compañía catalana La Mula. La representación será este sábado a las 19.30 horas.

Andreu Martínez Costa y Magda Puig Torres crean y dirigen 'Thauma', palabra que proviene de un término griego que significa sorpresa, asombro o acto de maravillarse, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Se trata de un espectáculo "poético" donde se confunden arriba y abajo, fondo y figura, lo grande y lo pequeño, con "diferentes maneras de ver lo mismo". "La obra es un poema escénico completamente visual y sin diálogo, centrado en la sorpresa y en la capacidad de maravillar al público", ha apuntado la administración autonómica.

Este espectáculo cuenta con el sello de recomendación de la Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública. Además, ha obtenido el Premio Teatre Barcelona 2024 al Mejor Espectáculo de Escena Híbrida y el Premio Max 2025 al Mejor Diseño de Espacio y Videoescena para Víctor Peralta.

La Mula es una compañía catalana que trabaja con las artes visuales, los títeres y el espacio, cuyo interés se centra en la percepción, su alteración y el juego y cuya obra está marcada por un teatro plástico y la investigación en la dramaturgia visual.

Es un espectáculo recomendado para público a partir de 14 años y las entradas están disponibles en internet y en la taquilla física del Teatre Arniches de Alicante.