La compañía de Xavi Castillo denuncia "censura política" de sus obras en el Catàleg Cultural de la Generalitat

Archivo - Xavi Castillo en una imagen de archivo - TEATRE MICALET - Archivo

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pot de Plom, la compañía del artista valenciano Xavi Castillo, denuncia haber sufrido "censura política" en el Catàleg Cultural 2026 de la Generalitat, donde se han excluido las tres obras que había presentado junto a otros profesionales.

Así lo asegura la compañía en una publicación en redes sociales junto a un vídeo en el que el propio actor explica la situación.

Según expone Castillo, el Institut Valencià de Cultura (IVC) ha elaborado un catálogo cultural para 2026, en sustitución del Circuit Cultural Valencià "que llevaba funcionando más de treinta años". "Desde el principio ha sido un catálogo polémico, ya que la administración entraba a valorar, a través de una comisión, aspectos como la calidad artística y técnica de las propuestas presentadas", señala.

El artista de Onda (Castellón) indica que, una vez publicadas las listas provisionales de espectáculos admitidos y excluidos, comprobaron que los tres títulos presentados por Pot de Plom junto a otros profesionales "fueron excluidos". "No se ha publicado el motivo de esta exclusión, lo que nos lleva a una situación de indefensa ante la administración pública: sin conocer el objetivo y argumentado, no podemos presentar las enmiendas correspondientes", añade.

Y recalca: "Como empresa tenemos muy claro que se trata de una censura política de 'catálogo' al igual que han sufrido otros colegas". Exige "por transparencia en el proceso" la publicación de las actas de la comisión, ya que aunque se trata de una lista provisional, cuestionan la creación de este catálogo al considerar que "busca el control institucional de la programación cultural".

"Para nosotros, el único catálogo válido sería un catálogo abierto de empresas profesionales y recuperar el circuito que ha funcionado durante tantos años", defiende, y concluye: "Gracias a nuestro público, que nos permite seguir haciendo teatro".

Por su parte, Compromís ha exigido a través de una petición en Les Corts que el Consell haga pública toda la documentación relativa al procedimiento de evaluación y selección de las propuestas culturales del Circuit Cultural Valencià.

"Estamos ante un sistema con criterios difusos y poco evaluables, donde incluso miembros de la propia comisión han cuestionado el procedimiento por la falta de transparencia y de garantías. Este gobierno ha impuesto decisiones excluyentes con las que convierte sus preferencias ideológicas y personales en decisiones administrativas", critica la portavoz de Cultura de Compromís en Les Corts, Verònica Ruiz.

EL IVC, "UN BARCO SIN RUMBO"

La diputada valencianista advierte que "la exclusión de Pot de Plom del Catálogo del Circuit Cultural Valencià es la demostración más evidente de la deriva del Institut Valencià de Cultura dirigido por el PP, convertido en un barco sin rumbo de exclusión y censura". "Que una compañía con la trayectoria, el público y el reconocimiento de Pot de Plom quede fuera del catálogo es una vergüenza cultural, pero todavía es más grave que esto ocurra con una compañía que ha sido afectada por la dana", subraya, y coincide en que "ese nuevo catálogo no es más que un instrumento de censura, un instrumento que Pérez Llorca y su gobierno utilizan para decidir quién molesta y quién no molesta al gobierno valenciano".

En su opinión, el único criterio que debería existir para formar parte del catálogo es la profesionalidad de las compañías y de los proyectos, tras lo que "corresponde a los ayuntamientos decidir qué programan según las necesidades, los intereses y la realidad de cada municipio: Ese era el sentido del Circuit Cultural Valencià".

Tras lamentar que "el IVC atraviesa una de las etapas más caóticas y de mayor deriva de su historia", la diputada de Compromís recuerda que ya han presentado iniciativas parlamentarias para acabar con esta situación y para defender que "la cultura necesita instituciones que garanticen pluralidad, transparencia y oportunidades para el conjunto del sector".