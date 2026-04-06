Complicaciones en la operación retorno por retenciones, accidentes y circulación lenta en la Comunitat Valenciana

V-31 en Silla (Valencia) durante la operación retorno - DGT

VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de la Comunitat Valenciana han registrado durante la tarde de este Lunes de Pascua, en plena operación retorno de la Semana Santa, algunas complicaciones por la afluencia de vehículos y accidentes en términos municipales como Silla, Requena (Valencia) y Segorbe (Castellón).

Fuentes del Centro de Gestión de Tráfico han explicado a Europa Press que, pasadas las 19 horas, las principales complicaciones se han dado en la A3 a la altura de Requena, en sentido València, con 12 kilómetros de circulación lenta debido a la propia afluencia de vehículos.

En la misma vía pero a la altura de Riba-roja se han registrado 5 km de circulación lenta en sentido València, como también ha ocurrido durante 3 km en la A-35 a su paso por Moixent. En la AP-7, a la altura de Vinaròs (Castellón), se registra a última hora de la tarde circulación lenta en sentido Barcelona.

En cuanto al transcurso de la tarde, minutos antes de las 15 horas, la DGT indicaba en su cuenta de X dificultades por un alcance en la AP-7 a la altura de Algemesí, en sentido València, que se ha normalizada sobre las 15.30 horas.

Más tarde, sobre las 18.25 horas, la DGT ha informado de que un accidente en la A-23 a la altura de Segorbe en sentido Sagunt estaba provocando hasta 6 kilómetros de retenciones.

A las 18.48 horas, la Dirección General de Tráfico ha explicado que un accidente ha complicado el tráfico en la A-35, a la altura de Moixent en sentido Xàtiva. Alrededor de una hora después ha indicado que el incidente se ha resuelto.

También ha informado a las 19.30 horas de un accidente a la entrada de la V-31 a su paso por Silla, con hasta cuatro kilómetros de retenciones.