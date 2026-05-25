El compositor de la BSO de 'La bola negra', entre los protagonistas de la segunda semana del Festival Fronteras

Archivo - El músico Raül Refree posa en el photocall de los XII Premios Gaudí - Pau Venteo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del Festival Fronteras continúa su recorrido en espacios culturales de la ciudad de València hasta el 31 de mayo. El mestizaje, la música en el cine, la autoficción o el arte de la sugerencia y la composición son algunos de los temas sobre los que reflexionarán autores como María Rodés, Karina Sainz Borgo, Javier Limón, Elvira Mínguez, Benjamín Prado o Raül Refree, compositor de la banda sonora de la recién estrenada 'La bola negra'.

Conversaciones, encuentros, talleres y charlas en una programación que llevara la música a las librerías de la comarca de l'Horta Sud y las bibliotecas municipales de la ciudad y continuará celebrando la hibridación de disciplinas artísticas en Les Arts, el Palau de la Música y el Centro de Arte Hortensia Herrero.

En Les Arts, la cantante y compositora María Rodés y el escritor Miguel Ángel Hernández compartirán reflexiones en torno al arte de la sugerencia en la música y en la literatura, detallan los organizadores de Fronteras.

El mestizaje cultural como motor creativo centrará el encuentro entre la escritora hispano-venezolana Karina Sainz Borgo --autora de 'La hija de la española', 'Caracas hip-hop' y 'Nazarena', su novela más reciente-- y el músico y productor Javier Limón.

En la misma sede, música, palabra y pensamiento convergerán en Memoria Ex Tenebris, una propuesta creada especialmente para Fronteras por la escritora y actriz Elvira Mínguez, el pianista Mario Marzo y el contratenor Nacho Castellanos ('El Vomitorio') que explorará cuestiones como la relación entre biografía y obra, la autoficción o el vínculo entre creación y experiencia personal.

'PUCCINI SÍ QUE ERA UN MODERNO'

Por su parte, el maestro británico Mark Elder conversará con Jesús Iglesias, director artístico de la institución operística valenciana, sobre la modernidad del gran compositor italiano en la charla 'Puccini sí que era un moderno'.

Una programación que se completará con el concierto 'La música del futuro', protagonizado por cuatro artistas de la escuela Berklee, una de las más punteras del mundo.

Por otro lado, el Centro de Arte Hortensia Herrero acogerá la conferencia de Ricardo Moya ('El sentido de la birra') y el poeta, narrador y letrista Benjamín Prado, quienes abordarán el placer y la dificultad de construir canciones y generar impacto emocional en unos acorde.

En el Palau de la Música el músico y productor Raül Refree --colaborador de figuras como Rosalía, el Niño de Elche o Silvia Pérez Cruz-- y Elena Molina --codirectora de la galardonada 'Flores para Antonio'-- pondrán el broche de oro al festival compartiendo con el público los secretos para que una banda sonora llegue al espectador.

ENCUENTROS EN LIBRERÍAS

La librería Bufanúvols de Catarroja acogerá un encuentro con el escritor y periodista Jesús Ruiz Mantilla, autor de 'Preludio o Yo', 'Farinelli, el capón o Franco y yo'. En la Biblioteca Casa de la Reina (Cabanyal-Canyamelar), Javier Limón compartirá los secretos para impulsar y transformar carreras en la charla La música popular desde el flamenco. Y María Rodés estará en la Biblioteca Eduard Escalante (Arrancapins) para impartir un taller que invitará al público a encontrar su propia manera de contar y componer.

Los divulgadores musicales Mario Marzo y Nacho Castellanos charlarán con Javier Ruescas en la Biblioteca Carola Reig (Benimaclet) sobre la transformación radical de la cultura en la era digital en la charla 'Si Rosalía fuera booktuber, otra Taylor cantaría'.

Todas las actividades son gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo, excepto la del Centro de Arte Hortensia Herrero, previa reserva en su web y en la página del festival.

Fronteras está organizado por Les Arts, el Ayuntamiento de València, Bibliotecas Municipales y La Fábrica, con la colaboración del Ministerio de Cultura a través la dirección general del Libro, del Cómic y de la Lectura, el Palau de la Música, Mostra de València - Cinema del Mediterrani, el Centro de Arte Hortensia Herrero, Vociferio, Berklee y Gremi de Llibrers de València, y con Radio 3 como medio asociado.