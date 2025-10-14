Comprar una vivienda en València cuesta el doble que en 2019, pero los salarios solo han subido un 10%, según la UPV

La ciudad lidera el encarecimiento del alquiler en España con un aumento interanual del 17,1%, hasta los 1.674 euros de media

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda nueva se ha duplicado desde 2019 en la ciudad de València y su área metropolitana, pero los salarios solo han subido un 10%, con lo que el mercado se ha vuelto "inaccesible".

Esta es una de las conclusiones del último informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), correspondiente al tercer trimestre de 2025.

El valor medio de venta supera ya los 3.700 euros/m2 en la capital y alcanza más de 4.500 euros/m2 en municipios como Godella, Almassera o El Puig. "La consecuencia es clara: un mercado que crece en cifras, pero se vacía de accesibilidad", ha advertido el director de la Cátedra, Fernando Cos-Gayón López, en un comunicado.

El informe señala que la oferta efectiva de obra nueva se ha reducido más de un 80 % en seis años. Ocho distritos de la ciudad carecen de promociones activas y las pocas que existen se dirigen a compradores de alta renta o inversores internacionales.

Los salarios, en cambio, apenas han crecido un 10% desde 2019. Hoy el esfuerzo medio para adquirir una vivienda supera el 45% de los ingresos netos de un hogar tipo, muy por encima del umbral de accesibilidad recomendado por la Unión Europea, que se ubica en el 30%.

"El mercado es estadísticamente visible, pero socialmente invisible", explica Cos-Gayón. "Las familias trabajadoras son las grandes ausentes del nuevo ciclo inmobiliario", ha añadido.

ENCARECIMIENTO DEL ALQUILER

La tensión está también muy presente en el mercado del alquiler. De hecho, València lidera en 2025 el encarecimiento del alquiler en España, con un aumento interanual del 17,1%. El precio medio mensual alcanza los 1.674 euros, lo que convierte el arrendamiento en una opción inviable para buena parte de la población trabajadora y joven.

"El 35% de los contratos firmados son ya de carácter temporal o de corta estancia, mientras el alquiler de larga duración se reduce por la inseguridad jurídica y la retirada de oferta tras la Ley de Vivienda 12/2023", ha remarcado Cos-Gayón.

Además, el director de la Cátedra ha apostillado que esta situación "cronifica el desarraigo urbano: jóvenes que retrasan su emancipación, familias desplazadas a la periferia y trabajadores esenciales que ya no pueden vivir en la ciudad donde trabajan".

EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO AGRAVA LA PRESIÓN

España alcanzó el 1 de enero de 2025 una población total de 49,08 millones de habitantes, superando por primera vez la barrera de los 49 millones. El crecimiento anual de 2024 fue de más de 458.000 personas, debido íntegramente al saldo migratorio positivo. En este aspecto, la Comunitat Valenciana ha sido una de las regiones más dinámicas: su población ha crecido un 5,5% desde 2022, y el 84% de ese aumento proviene de población extranjera, según datos referenciados en el informe.

Este crecimiento, aunque positivo, según el Observatorio, "agrava la presión sobre un parque de vivienda ya insuficiente, sin una estrategia coordinada entre administraciones".

En este contexto, el informe identifica el coste de construcción como un "obstáculo determinante. Los materiales, la energía y la mano de obra han encarecido la edificación hasta hacerla inviable en muchos casos. Las vacantes de trabajadores en el sector se han multiplicado por cuatro en la última década y la fragmentación empresarial impide asumir grandes promociones públicas o privadas".

LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA COMO SOLUCIÓN

"Continuar edificando con métodos tradicionales es insostenible", ha afirmado Cos-Gayón. "El sector necesita industrializarse para recuperar escala, reducir costes y volver a producir vivienda a un ritmo acorde con la demanda real", menciona.

La construcción industrializada, señalan desde la Cátedra, "permite reducir los plazos de obra, estabilizar costes y garantizar calidad". "El ejemplo histórico del primer edificio de la UPV, diseñado por Joaquín Hernández y construido en solo 12 meses, entre 1969 y 1970, con un sistema totalmente prefabricado, demuestra que la rapidez y la durabilidad pueden convivir. 55 años después, el edificio sigue operativo, recordando que la visión técnica y la planificación industrial son compatibles con la permanencia y la excelencia", afirman.

El informe concluye que España necesita redefinir su política de vivienda. "La llamada vivienda asequible viable debe ser digna, sostenible y replicable, pero también económicamente posible. No se trata de competir con la vivienda libre, sino de ofrecer hogares a quienes hoy están excluidos del mercado", indica.

"Los datos no son destino, sino mapa", ha concluido Cos-Gayón. "Y el mapa de 2025 señala un rumbo claro: industrializar para construir más, redefinir la vivienda asequible y devolver a las ciudades su función esencial: ser lugares de acogida, no de expulsión", ha añadido el catedrático.