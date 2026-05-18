La compraventa de viviendas en Comunitat Valenciana vuelve a tasas positivas con una subida del 3,4% en marzo

Archivo - Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Comunitat Valenciana en marzo ha subido un 3,4% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 2,2% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 9.193 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 2,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 9.193 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en marzo en Comunitat Valenciana, 8.750 se realizaron sobre viviendas libres y 443 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.613 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 7.580 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En marzo se realizaron un total de 14.990 operaciones sobre viviendas. Además de las 9.193 compraventas, 2.647 fueron herencias, 495 donaciones y 11 permutas.

En total, durante marzo se transmitieron en Comunitat Valenciana 24.589 fincas urbanas a través de 15.014 compraventas, 4.074 herencias, 806 donaciones, 27 permutas y 4.668 operaciones de otro tipo. Igualmente, se realizaron 5.120 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.746 herencias, 2.297 compraventas, 152 donaciones, 8 permutas y 917 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas bajó en marzo un 2,2% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.295 operaciones, lastrada por las operaciones sobre viviendas nuevas, que cayeron a un ritmo de dos dígitos, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el tercer mes del año, la compraventa de viviendas encadena tres meses consecutivos de retrocesos después de que en enero y febrero bajara un 5% y un 0,5%, respectivamente.

Por territorios, Castilla - La Mancha es la comunidad donde mejor se comportó en marzo la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 11,5% seguida de Navarra, un 8,21% más, y La Rioja (+5,23%). En el lado contrario del ranking se sitúan Cantabria, País Vasco y Canarias con caídas del 15,39%, 11,58% y del 8,93%, respectivamente.