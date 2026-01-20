Compromís acusa al PP de "mínima ejecución" de obras en centros educativos de Alicante

Gerard Fullana (i) y Sara Llobell (d) este martes durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS

El diputado de Compromís en Les Corts Gerard Fullana ha criticado al gobierno del PP en la Generalitat Valenciana por la "mínima ejecución" de obras en centros educativos de Alicante. A su juicio, este hecho es un "problema endémico" para la ciudad.

Así lo ha manifestado este martes en una rueda de prensa, en la que ha cifrado dicha ejecución "en un cinco por ciento". También ha indicado que hay un total de 12 obras pendientes, en marcha o presupuestadas, de las que tres son "nuevos anuncios" de los 'populares', con "una ejecución del 0%".

Asimismo, ha incidido en que son "26,8 millones de euros con una ejecución cero" y ha manifestado que "los nuevos anuncios de Barcala, Rovira y Mazón eran ciencia ficción". Igualmente, ha afirmado que los centros restantes, con una inversión aproximada de 63 millones, se presupuestaron "en época del Botànic".

"La mayoría tienen una característica y es que son los presupuestados entre 2018 y 2019, que es cuando comienza el Plan Edificant, y fueron bloqueados los permisos municipales para comenzar los planos hasta el año 2021, en la época de Julia Llopis", ha enfatizado.

De estas actuaciones, el diputado de Compromís ha resaltado que la mayor ejecución está en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Almadraba, con un 19%, una iniciativa que, según ha defendido, "ya tenía la redacción del proyecto acabado en la época del Botànic".

Fullana ha afirmado que de los "86,5 millones de euros" en obras previstas en la ciudad, "la ejecución es del 5,8%, y una parte, la referente a la redacción de proyectos, estaba hecha en la anterior legislatura". "La conclusión es clara, los nuevos anuncios no existen y la ejecución es mínima", ha añadido.

Por otra parte, ha lamentado que la nueva consellera de Educación, Carmen Ortí, "no" haya visitado un centro educativo en Alicante tras dos meses desde su nombramiento al frente de esta área del Consell en sustitución de José Antonio Rovira.

"AÑOS DE BLOQUEO"

Además, Fullana ha anunciado que desde Compromís presentarán una proposición no de ley para abordar estos temas y en el Ayuntamiento de Alicante una iniciativa en el pleno "a partir de estos datos", según la concejala de la coalición Sara Llobell.

La edil también ha alertado de la "grave" situación de los centros educativos en la ciudad y ha lamentado los "años de bloqueo del PP mientras estaba el Botànic".

Llobell ha recalcado que "la educación pública ha de ser en centros educativos de calidad" y ha afirmado que Compromís ha reclamado "un mapa de las infraestructuras educativas de la ciudad para saber cuáles son las prioridades y cómo actuar de manera coordinada".

PP: "HABLA QUIEN MÁS TIENE QUE CALLAR"

Tras estas manifestaciones de Compromís, la portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, Cristina Cutanda, ha criticado a la coalición porque, según ha aseverado, "no se hizo cargo de ni un solo colegio de esta ciudad, ni de un instituto, ni de ningún centro de salud" durante los ocho años en los que integró el Consell del Botànic.

Así lo ha recalcado en la rueda de prensa ofrecida junto al vicealcalde Manuel Villar después de la junta de gobierno local, en la que ha señalado que le da "pena" que hable "quien más tiene que callar", en referencia a los valencianistas.

En relación con las infraestructuras educativas, la edil 'popular' ha remarcado la "apuesta" del equipo de gobierno por "mejorar las infraestructuras educativas" y ha sostenido que se ha triplicado el presupuesto destinado a mantenimiento.

También se ha referido a la ejecución de obras, junto a la Generalitat Valenciana, como la del CEIP La Almadraba, que "dará respuesta a muchas de las demandas de las plazas educativas de la zona" y que cuenta con una inversión de 13,5 millones de euros.

Respecto a los cascotes del CEIP Azorín, Cutanda ha indicado que se han perimetrado zonas "por seguridad", si bien ha indicado que, según técnicos que han acudido al lugar, "no hay ningún riesgo para los alumnos, que es lo principal". De esta forma, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a las familias. "Todas las incidencias que van ocurriendo a lo largo de la semana en los centros educativos se van resolviendo por la Concejalía de Infraestructuras diariamente", ha sentenciado.