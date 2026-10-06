Compromís apuesta por una candidatura "valenciana y plural" y está "en disposición" de negociar con EUPV y Podem

Ejecutiva de Compromís - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís aboga por impulsar una candidatura "valenciana, abierta y plural" que aspire a ser "referente de toda la izquierda valenciana" y ya está "en disposición" de negociar con Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y Podem, si bien "aún no ha habido contactos formales".

Así lo han puesto de manifiesto los portavoces de los tres partidos, Amparo Piquer (Més), Carles Esteve (Iniciativa) y Paula Espinosa (Els Verds), en declaraciones a los medios de comunicación, tras celebrarse la ejecutiva de Compromís, en València.

Una candidatura, según han recalcado, que defienda "la igualdad, el feminismo, la diversidad, la transición ecológica y los derechos de todas las personas". Para Compromís, "este proyecto tiene que nacer de la proximidad en el territorio, de la escucha y del trabajo compartido con nuestros pueblos y ciudades, con los movimientos sociales, el sindicalismo y las entidades que luchan cada día por una sociedad más justa".

Para Piquer, la convocatoria llega en un "momento decisivo" para los valencianos. Por ello, ha instado a que "nadie se quede en casa", al tiempo que ha puesto como ejemplo la movilización del "pueblo valenciano" en la dana, en la defensa de la educación pública o en la defensa de una vivienda digna.

"Estas movilizaciones suponen una oportunidad porque tenemos que transformar todo ese impulso de la calle, de las plazas y del pueblo en muchos diputados y diputadas valencianas en el Congreso", ha subrayado Piquer, que ha recalcado que en Compromís tienen "claro" que quieren formar una candidatura "integradora, abierta y hecha al cien por cien" desde la Comunitat Valenciana para hacer frente a la derecha y a la extrema derecha "y también para recordar al Partido Socialista las veces que se ha olvidado de los intereses de los valencianos y las valencianas".

Por su parte, Esteve ha comentado que estas elecciones sirven para contestar "si las casas sirven para que la gente viva dentro o si son un bien de mercado en el que la gente puede especular", para subrayar que Compromís ha defendido durante esta legislatura "y las anteriores" que "las casas tienen que ser para vivir".

En este punto, ha hecho hincapié en que la formación ha presentado "infinidad de propuestas" en la Cámara Baja "para hacer que esto fuera una realidad" y "nos hemos encontrado con un PP, con un Vox y con un Junts, y muchas veces con un PSOE, que han sido el freno de mano, que ha provocado que ahora la gente esté en la calle diciendo que 'lo normal, lo lógico, el sentido común, que las casas tienen que ser para vivir'".

Y Espinosa ha abundado en que hay un "clamor" en las calles de València y de España "porque necesitamos que haya un cambio de políticas en la cuestión de la vivienda".

"Y Compromís siempre ha estado a la altura en cada elección, siempre se ha revalidado y hemos estado presentes en todas las instituciones porque hemos trabajado y hemos conseguido llegar a acuerdos y yo creo que de cara al día 29 de noviembre no puede haber otra papeleta que no sea una papeleta de Compromís con la mayor amplitud posible y con el mayor número de personas que se sientan reflejadas en esa papeleta", ha apostillado.

"ESTAMOS TODOS ALINEADOS"

Preguntados sobre la candidatura de Compromís y si es "más partidario llegar a una confluencia de izquierdas Iniciativa que Més", han aseverado que todos están "alineados" con el planteamiento dado a conocer tras la ejecutiva de este martes.

"Nosotros no estamos en esta tesitura de la marca de la izquierda estatal. Estamos haciendo la candidatura desde aquí, como hemos dicho, una candidatura cien por cien valenciana, integradora y amplia", han insistido, al tiempo que han señalado que ahora las reuniones que quieren llevar a cabo son con EUPV, Podem, Esquerra Republicana del País Valencià o Movimiento Sumar "aquí", en la Comunitat Valenciana.

"El planteamiento que estamos haciendo es que queremos hacer una candidatura en todas las fuerzas de la izquierda valenciana, pero que sea capaz de hacerlo desde aquí, sin tutelas de fuera. Y después, aportar el máximo --número-- de diputados y diputadas a una mayoría de izquierdas que sea capaz de doblegar el brazo que hemos visto en las últimas votaciones no han sido capaces. Pero lo queremos hacer desde aquí", han resumido.

CABEZA DE LISTA

Sobre el 'número uno', han dicho que "todavía no se ha hablado" porque "estamos valorando la convocatoria", pero han avanzado que en los próximos días se celebrarán más ejecutivas para informar de los avances de cara a los comicios del 29 de noviembre.

No obstante, Esteve (Iniciativa) ha explicado que desde su partido este lunes dieron apoyo al diputado Alberto Ibáñez, quien "ha hecho un trabajo enorme, especialmente en el tema de la vivienda, y por eso reivindicamos su figura", pero "evidentemente los momentos de Compromís serán cuando tengan que ser".

Por otro lado, cuestionados por si está planteando una lista conjunta de PSPV con Compromís para el Senado, se han limitado a afirmar: "De momento no hemos recibido ninguna conversación concreta ni oficial en ese sentido".

Y preguntados sobre los primeros contactos con EUPV y Podem, han señalado que "todavía no ha habido contractos formales" con ellos, aunque han admitido que "la cosa va muy fluida de momento": "Pero sí que es cierto que el contacto informal que podemos tener sí que va a ir en esa línea de que es muy posible que tengamos --un acuerdo--".