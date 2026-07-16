Compromís asegura que la Venus de Alicante acabó "en una bolsa" de supermercado "nada más" ser descubierta

Presentación realizada en el Ayuntamiento de Alicante sobre el hallazgo del busto de la diosa Venus - EUROPA PRESS

ALICANTE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha asegurado este jueves en redes sociales que el busto de la diosa Venus "acabó" metido "en una bolsa" de supermercado "nada más" ser descubierto.

Además, considera que hay "contradicciones" en el relato ofrecido por el consistorio respecto al hallazgo de la cabeza escultórica que estaría datada en época altoimperial romana y que fue encontrada durante los trabajos de regeneración de la playa de La Almadraba.

Por su parte, en un comunicado, la portavoz del equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala (PP), Cristina Cutanda, ha desmentido al edil de la coalición y ha señalado que desde el consistorio se darán explicaciones sobre el descubrimiento "con todo detalle". "Señor Mas, entendemos que le moleste la aparición de la Venus, pero deje disfrutar del hallazgo a los alicantinos", ha enfatizado.

En concreto, a través de varias publicaciones realizadas en la red social X, Mas ha indicado que la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, "aseguró que el hallazgo se produjo el día 20" de mayo "durante unas tareas de recuperación de un yacimiento arqueológico". Sin embargo, según ha sostenido el concejal de Compromís, "la pieza fue descubierta el 11 de mayo por tres operarios que trabajaban con una excavadora".

"Mientras tanto, el arqueólogo municipal explicó que el hallazgo se produjo con supervisión técnica y por profesionales cuando esto no sucedió", ha aseverado Mas, al tiempo que ha incidido en que "las contradicciones son evidentes y las preguntas siguen sin respuesta".

MAS: "ESPERPENTO"

Mas ha resaltado que "por eso" Compromís "ha elevado este esperpento tanto al Gobierno de España como a la Conselleria de Cultura" para "conocer toda la verdad", es decir, "la cronología completa de los hechos, qué protocolos se siguieron desde el momento del hallazgo, quién tomó cada decisión y si se cumplió la legislación de patrimonio en todo el proceso".

"Exigimos que se reconozca a quienes realmente descubrieron la pieza: los tres operarios que la encontraron el 11 de mayo", ha añadido Mas, quien ha sostenido que "el patrimonio alicantino merece transparencia, rigor y respeto" y que desde la coalición están "hartos de tanta mentira y sentir vergüenza".

CUTANDA: "PATALETA"

Por su parte, Cutanda ha respondido a Mas después de que, según ella, haya puesto "en tela de juicio la labor de los técnicos municipales de la Concejalía de Cultura en el mayor descubrimiento de escultura romana de la historia de Alicante", ha apuntado.

Así, la portavoz del gobierno de Barcala ha remarcado: "Ya estamos acostumbrados a que el líder de Compromís intente crear polémicas estériles a modo de pataleta, pero le recordamos que ya ha tenido que retractarse en otras ocasiones de sus palabras a requerimiento de altos funcionarios de este Ayuntamiento y que ya tiene alguna denuncia presentada por difamación".

Asimismo, ha incidido en que "el señor Mas está tres veces reprobado por sus formas y actitudes machistas" y le ha recomendado "un poco de tranquilidad y paciencia". "Como ha pedido explicaciones en el próximo pleno sobre las circunstancias del hallazgo de la Venus de Alicante se le facilitarán con todo detalle", ha avanzado Cutanda.

Según la portavoz municipal, a Mas "solo le interesan sus ambiciones personales y son sobradamente conocidas su visión negativa y catastrofista de la ciudad y su tendencia a ir sistemáticamente en contra de Alicante".

"Es increíble pero cierto. Al señor Mas y a Compromís le molesta y le supera cualquier hallazgo, evento positivo y en general cualquier buena noticia para nuestra ciudad porque se vive mucho más cómodo criticando todo y atacando a todos", ha afirmado la portavoz del ejecutivo local.

Y ha ironizado: "Nada más lejos de mi intención que dar lecciones a nadie de cómo hacer su trabajo, pero señor Mas hay temas y temas con los que polemizar y la verdad que la regeneración de la playa de La Almadraba que ha dado origen al hallazgo de la Venus yo no lo veo".

"Si hay algo de lo que podemos sentirnos orgullosos los alicantinos es de nuestra historia, cultura y patrimonio y este equipo de gobierno va a seguir protegiéndolos, potenciándolos y divulgándolos, le moleste en mayor o menor medida a Compromís, que solo vive pendiente de salir en la foto buscando un protagonismo absurdo, pero sin reparar en el daño que causa a la imagen de la ciudad y a los intereses de los alicantinos", ha concluido la portavoz.