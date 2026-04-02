Compromís carga contra la "deriva xenófoba del PP" al apoyar medidas de Vox contra la inmigración en Les Corts

Archivo - La diputada de Compromís en las Cortes Isaura Navarro (i) y el síndic de Compromís, Joan Baldoví (d), en un debate en Les Corts - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Isaura Navarro ha criticado este jueves "la alianza reaccionaria que PP y Vox muestran cada semana" en la cámara autonómica, que se materializó en el pleno de esta semana con el apoyo del grupo 'popular' a una proposición no de ley (PNL) de Vox en materia de inmigración "que exuda xenofobia, convirtiendo el parlamento en un laboratorio de odio".

"El PP va claudicando cada vez más ante las tesis más ultras de Vox y está normalizando una deriva reaccionaria, xenófoba y islamófoba que nada tiene que ver con los valores de convivencia y acogida que siempre han caracterizado a nuestra sociedad", ha afirmado la parlamentaria en un comunicado.

En concreto, la iniciativa de Vox apoyada por el PP aboga por aplicar medidas urgentes en la Comunitat Valenciana "frente al aumento de la inmigración masiva y sus negativas consecuencias", entre las figuran el impulso de acuerdos para la reintegración de los menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Generalitat en sus países de origen y de un programa de retorno voluntario y de reintegración para facilitar a las personas migrantes volver a su lugar de origen.

Los 'populares' enmendaron en Les Corts la PNL de los de Santiago Abascal para suavizarla y defendieron que tratan de "regular y ordenar" este fenómeno, según argumentaron, "en consonancia" con el modelo del socialista Salvador Illa en Catalunya. El PP presentó una enmienda para suprimir la exigencia al Consell para la publicación de estadísticas "relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva" y para modificar la reclamación al Gobierno de repatriar a "todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación" y añadirle la condición de que hayan cometido "cualquier delito o infracción grave".

Desde Compromís denuncian que "semana tras semana, el PP aplaude y vota a favor de las propuestas más agresivas de Vox contra las personas migrantes". Según apuntan, entre las medidas "reaccionarias" aprobadas recientemente "en su batalla cultural antipersona" destacan la exigencia de colocación de centros de menores a las afueras de las ciudades, el impulso de programas de retorno y repatriación forzada de migrantes, incluyendo menores, el rechazo a la opción de menús halal en centros públicos, el endurecimiento de los requisitos para que las personas migrantes accedan a prestaciones sociales o "el debate artificial sobre el uso del burka para fomentar la islamofobia".

"El hecho de que el PP se haya sumado ya sin ambages al populismo reaccionario que busca enfrentar a la ciudadanía y crear enemigos ficticios es alarmante --subraya la diputada valencianista--. Esta grave irresponsabilidad por parte de un partido de gobierno la vamos a pagar todos y todas muy caro. Esta alianza xenófoba de PP y Vox no solo es un peligro para los derechos humanos y la convivencia, sino que supone un retroceso democrático que convierte los parlamentos, como está pasando en Les Corts, en un altavoz de discursos de odio, y detrás del odio está la violencia".

Además, advierte que "mientras PP y Vox imponen su mayoría para aprobar estas medidas reaccionarias, están ignorando los problemas reales de la gente, como son la vivienda, la sanidad, la educación o la reconstrucción después de la dana. Esa incapacidad, esa negligencia en la gestión es lo que está detrás de usar a las personas migrantes sin recursos como enemigos. Un debate ficticio que les sirve de cortina de humo a su inoperancia".