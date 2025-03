Compromís creará un observatorio sobre À Punt para combatir "la posible manipulación y censura" de la nueva dirección

VALÈNCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís creará un observatorio sobre la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, para combatir "la posible manipulación y censura" de la nueva dirección y defender "la cultura y la lengua" propias de la Comunitat Valenciana, así como la industria audiovisual de la región. Este organismo abrirá "una ventana --de manera online-- para que la ciudadanía pueda dirigirse" a él y realizará informes "de manera periódica".

De este modo lo han anunciado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, y la diputada Mª Josep Amigó, en atención a medios, momentos antes de la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de Les Corts en la que este lunes comparece el presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), Vicente Ordaz.

Amigó ha censurado que el pacto del PP y Vox sobre "un modelo de À Punt que nos devuelve" a los tiempos "más oscuros de Canal 9", con una dirección de la CACVSA "solo compuesta por el gobierno actual" porque el sistema de votación impuesto en la nueva ley "dejaba fuera a los partidos de la oposición". "Pero también han dejado fuera al Consell de l'Audiovisual, han eliminado el Consejo de la Ciudadanía y también a los representantes de los trabajadores", ha criticado.

Ante esta situación, ha recalcado que desde la coalición estarán "vigilantes" para que la radiotelevisión pública valenciana "continúe siendo transparente" para que la información "sea veraz, para que no puedan manipular y para que el valenciano vuelva a ser su idioma vehicular". Sobre esto último, ha denunciado la intención del PP y de Vox de "arrinconar" el valenciano por su "odio contra nuestra lengua".

Este foro también tendrá el objetivo de "apoyar al sector audiovisual valenciano" ante la intención de la nueva ley de "arrinconarlo". "Queremos que nuestros profesionales, los actores, las actrices, que todos los productores puedan tener su trabajo y que se garantice una mínima producción en valenciano", ha destacado.

"Estamos acudiendo, este mismo sábado, a la posibilidad ya de que cuando pongas una película en À Punt, directamente ya sea en castellano, y ya de ahí buscas si quieres que se escuche en valenciano", ha denunciado. Frente a ello, Compromís "estará ahí" y colaborará con el sector audiovisual y con "el resto de la ciudadanía" mediante este observatorio, que cada "cierto tiempo dará parte a la ciudadanía y a todo el mundo que pueda estar interesado".

"ABIERTO A LA SOCIEDAD CIVIL"

"Evidentemente, lo impulsaremos desde Compromís, pero contaremos con todos los profesionales del sector del audiovisual que estén interesados en participar, que entendemos que serán muchos porque nosotros desde el primer momento hemos estado en contacto con todo el sector afectado, con todo el mundo que ha estado siempre alrededor de À Punt y el anterior Canal 9", ha especificado.

Pese a ello, ha indicado que abrirán este organismo "a la sociedad civil, a todas aquellas asociaciones que quieran estar interesadas y al resto de la ciudadanía". "Sabemos que los profesionales estaréis ahí, como lo hacéis siempre, pero de lo que no confiamos es de las personas que están al frente de la dirección de la corporación, porque evidentemente están controladas por el gobierno de PP y Vox", ha subrayado.

PP Y VOX QUERÍAN QUE PSPV Y COMPROMÍS "QUEDARAN FUERA"

Preguntada por si este instrumento es "un intento de enmendar" que Compromís --al igual que el PSPV-- quedara fuera del Consejo de Administración de la CACVSA por no negociar con PP y Vox, ha considerado que cuando estas formaciones reformaron la ley que rige el funcionamiento de À Punt, "evidentemente la voluntad que tenían en ese momento era que la oposición quedara fuera".

"Si no, no hubieran modificado el sistema de votación y hubieran sido por mayorías reforzadas, como era antes", pero cambiaron la norma para que fuera por mayoría simple, lo que les dejaba "absolutamente fuera". En cualquier caso, se ha mostrado en contra de "sentarse a negociar" con un 'president' "negligente que no merece la confianza de los valencianos", en alusión a Carlos Mazón. "No merece que nuestro síndic --Joan Baldoví-- se siente a negociar con él", ha recalcado.

A juicio de Amigó, si el PP y Vox "hubieran querido" que PSPV y Compromís hubieran tenido representación en el Consejo de Administración de la CACVSA, "no hubieran modificado la ley". "Respetamos el trabajo de tantísimos profesionales que están alrededor de la televisión pública y queremos que sea una televisión de todos y de calidad", ha reiterado.

PROMETEN ESTAR "VIGILANTES"

Por eso mismo, ha prometido que estarán "vigilantes, aunque sea a través de este observatorio". "Nos hubiera encantado tener una voz dentro, como ha sido hasta ahora, pero, evidentemente, sabíamos que eso no era posible. Y también, poner encima de la mesa el nombre de un compañero o una compañera para que, directamente después, en segunda votación, no salga... nosotros sabíamos que eso no iba a suceder", ha expuesto.

"Nunca han mostrado ninguna voluntad de negociar con nosotros. El Partido Popular y Vox no tenían ninguna voluntad de que nosotros tuviéramos ninguna voz del Consejo de Dirección. Si hubieran tenido voluntad, no hubieran modificado la ley", ha zanjado.