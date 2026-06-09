Compromís cree que Catalá "recula" con la propuesta del tercer día de Ofrenda para 2027: "Ocurrencias sin consenso"

Archivo - Varias falleras durante la ofrenda de las Falleras a la Virgen de los Desamparados, a 17 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Compromís en el Ayuntamiento de València considera que el equipo de gobierno que lidera María José Catalá "recula" con la propuesta de la Junta Central Fallera (JCF) para implantar un tercer día de Ofrenda de cara a las Fallas de 2027 y adelantar una jornada la 'Plantà' en el calendario de la semana grande de las fiestas, al no figurar finalmente en el orden del día del pleno del organismo autónomo municipal del mes de junio, que se celebrará este martes por la tarde.

El concejal Pere Fuset ha sostenido, en un comunicado, que la alcaldesa de la ciudad "ha tenido que recular con una propuesta sin ningún consenso como era la de alargar las Fallas con la excusa de un tercer día de Ofrenda" y ha avisado: "València no puede permitir que vuelva a llevar las Fallas al colapso que hiere la convivencia y la propia imagen de la fiesta".

Ha argumentado que el debate pendiente "no es la duración de la fiesta, sino cómo se planifica para reducir las molestias y fomentar la convivencia". "Si en vez de planificación y diálogo hay improvisación e imposición, el conflicto está garantizado", ha dicho.

Para Compromís, la decisión de retirar del pleno de junio de la JCF el adelanto de la 'Plantà' y el tercer día de Ofrenda "ejemplifican una manera de gobernar errática, con ocurrencias que se anuncian sin consenso y que acaban aplazándose por su rechazo". "Así no se puede gestionar la fiesta más importante de esta ciudad", ha defendido.

Fuset ha abogado por evitar que la Ofrenda "vuelva a acumular retrasos récord", pero ha pedido "actuar con rigor para no crear nuevos problemas queriendo resolver uno". Por eso, ha reiterado la propuesta de un "análisis técnico de todas las alternativas existentes para acabar los retrasos excesivos de los últimos años, exponiendo sus pros y contras, para poder decidir con datos y no a ciegas".

"Ese estudio, que PP y Vox ya rechazaron cuando Compromís lo propuso el pasado marzo en el Ayuntamiento, tiene que servir para abrir un debate sereno y culminarlo con una consulta a todo el censo fallero, porque decisiones de este nivel no pueden tomarlas unos pocos", ha expresado el concejal de Compromís.

Además, Fuset ha incidido en que las Fallas "no afectan solo al colectivo fallero, sino al conjunto de la ciudad": "Son o tendrían que ser la fiesta grande de toda la ciudad y no podemos continuar organizándolas de espaldas al conjunto del vecindario".

CONVOCAR LA MESA DE DIÁLOGO

Por eso, Compromís ha reclamado de nuevo la convocatoria de la mesa de diálogo de las Fallas y ha propuesto elevar el debate sobre el calendario laboral al Consejo Social de la Ciudad, coordinadamente con el Consejo Escolar, para consensuar un calendario de festivos locales coherente con "la fiesta, la realidad laboral y la educativa".

Fuset ha apuntado que el pasado año "ya se vivió una situación conflictiva por la falta de acuerdo con el calendario escolar, que el gobierno municipal no quiso afrontar hasta el último minuto, y que solo se resolvió in extremis después de la presión del mundo fallero en la asamblea de la JCF y de las reiteradas mociones de Compromís".

El concejal ha pedido por tanto "evitar ese error, haciendo coincidir ahora el debate sobre los tres días no lectivos escolares con el de los dos festivos locales generales que puede fijar el ayuntamiento". "València no puede permitirse ir siempre tarde y mal en la organización de su fiesta más importante. Gobernar también es escuchar, prever y coordinar", ha afirmado Fuset.

A su juicio, "antes de cambiar nada hay que sentar a todo el mundo en la mesa". "Las Fallas necesitan diálogo y planificación para que toda València pueda disfrutar de su fiesta sin sufrirla", ha zanjado.