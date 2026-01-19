Compromís cree "muy prematuro" hablar ahora sobre un nuevo frente electoral de izquierdas para las próximas generales

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, atiende a los medios de comunicación, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha considerado "muy prematuro" hablar en este momento de un nuevo hipotético frente electoral de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales y ha asegurado que la coalición valencianista no tiene ahora "ninguna negociación formal" ni está en la capital de España en "ninguna operación que no sea defender los intereses valencianos".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, días después de que el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, apelara a superar Sumar como instrumento para un frente amplio de izquierdas y defendiera conformar una nueva coalición electoral para las próximas elecciones generales con una nueva marca, que no coincida con el nombre de ninguno de los partidos integrantes.

Preguntado por ello, Baldoví ha indicado que en este momento Compromís no tiene "ninguna negociación formal" ni está "en ninguna operación que no sea ahora defender en Madrid los intereses valencianos". Además, ha considerado que todavía es "muy prematuro comenzar a hablar de lo que puede pasar en 2027".

"Nosotros siempre lo hemos dicho, nuestra prioridad es hacer lo que sea pero para defender los intereses valencianos en cualquiera de las fórmulas que se admitan", ha apuntado el portavoz de Compromís en el parlamento valenciano, que ha insistido en que ahora es "absolutamente prematuro hablar de cualquiera de estos temas".

Dicho esto, ha indicado que esta cuestión no se ha hablado "en ninguno de los órganos de Compromís, ni está previsto hablarlo". De hecho, ha asegurado que este mismo lunes se reúne la ejecutiva de la coalición valencianista, pero este tema "no está previsto tampoco en el orden del día".