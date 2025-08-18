Compromís denuncia el "colapso" en los trámites digitales de empadronamiento con "más de 4.800 expedientes en cola"

Archivo - El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha denunciado el "colapso evidente" en los trámites digitales de empadronamiento a través de la sede electrónica municipal con "más de 4.800 expedientes en cola".

La formación política ha indicado, en un comunicado, que, "según los datos oficiales facilitados por el propio gobierno municipal a instancias de Compromís, a fecha de 10 de julio de 2025, había 3.948 trámites de altas, cambios de domicilio y nacimientos todavía en trámite". Además, "están bloqueadas a la espera de respuesta 660 solicitudes de certificados y 257 renovaciones o confirmaciones", ha apuntado.

"En total, el gobierno municipal reconoce que hay más de 4.800 expedientes digitales en cola sólo en materia de empadronamiento", ha señalado Fuset, quien ha subrayado que la alcaldesa de València, María José Catalá, "fue muy crítica en la oposición con las colas de atención presencial".

El edil ha criticado que Catalá "queriendo esconder el problema, lo ha incrementado", ya que "ha generado un colapso en el canal digital, que hasta hace poco era una vía rápida y eficiente para realizar estos trámites sin desplazamientos ni colas". "Unas colas del padrón se ven y otras no, pero la realidad es que Catalá sólo ha empeorado y escondido el problema", ha reiterado.

"Hace meses el propio 010 recomendaba a las personas usuarias no usar unos servicios digitales que Catalá ha ralentizado para evitar las fotos de colas", ha denunciado.

Igualmente, ha lamentado que esta situación "genera perjuicios a miles de vecinos y vecinas de València, especialmente en gestiones de padrón necesarias para acceder a ayudas, becas o servicios públicos". "La sede electrónica se ha convertido en una nueva y mayor cola, pero invisible", ha afirmado Fuset.

El concejal de Compromís ha instado a la primera edil a "dar explicaciones públicas" y a "revertir la dejadez de funciones que cronifica un problema que ellos mismos prometían resolver". "Con el PP y Vox los servicios públicos se deterioran porque su prioridad no es garantizar derechos básicos, sino alimentar a grandes titulares vacíos de gestión y hacerse muchas fotos", ha concluido.