Compromís denuncia que el Consell "excluye a 51 municipios" en las ayudas para contratar a desempleados

Archivo - La diputada de Compromís en Les Corts Mònica Álvaro - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Compromís critica la decisión del Consell de limitar las subvenciones para la contratación de personas desempleadas mayores de 30 años "solo a los municipios con menos de mil habitantes, excluyendo a 51 respecto al año anterior".

Además, advierte que el programa para menores de 30 años "se restringe este año exclusivamente a las mancomunidades", una medida que a su juicio "refleja la desidia del gobierno de Carlos Mazón con el fomento del empleo estable y las necesidades reales de los municipios valencianos".

En un comunicado, la portavoz de Empleo de Compromís en Les Corts, Mònica Álvaro, afirma que "estos últimos recortes" se añaden a la tónica general del Consell del PP desde el inicio de legislatura, que están suponiendo una reducción drástica de las inversiones en políticas de fomento del trabajo".

"En lugar de potenciar el empleo y retener el talento en nuestros pueblos, el Consell del PP está acelerando la despoblación con estas políticas. Limitar y excluir a gran parte de los municipios de las ayudas deja a los ayuntamientos sin recursos para contratar personal y ofrecer servicios básicos", expone.

Desde Compromís reprochan al Consell que "apele a la gestión del Botànic para justificar sus recortes", lo que ve como "un insulto a la ciudadanía". También critican "la hipocresía de la derecha regalando centenares de millones de euros a las grandes fortunas quitándoles impuestos para después decir que no tienen fondos para impulsar oportunidades reales y estables con planes de fomento del empleo".

"Encima tienen la desfachatez de quejarse de que el gobierno anterior sí que invirtió lo que tocaba en los municipios que más lo necesitan", señala la diputada valencianista.