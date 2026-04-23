Compromís denuncia que la Generalitat "mantiene el menosprecio" a los llibrets de falla, algo "injustificable"

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VALÈNCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Compromís en el Ayuntamiento de València ha denunciado que la Generalitat, este mismo 23 de abril, jornada en la que se celebra el Día del Libro, "mantiene el menosprecio" a los llibrets de falla a raíz de la publicación del listado provisional de las ayudas de este concurso, que la coalición considera "una nueva muestra de desprecio hacia uno de los pilares culturales de la fiesta".

Según ha sostenido la coalición en un comunicado, se trata de la "primera vez" que esta resolución llega "más de un mes después de la celebración de las Fallas, sin hacer la tradicional gala de entrega y cuando los llibrets hace tiempo que están editados y distribuidos".

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, ha valorado que este retraso es "injustificable" y ha denunciado que se haya "vaciado de contenido unos galardones que tendrían que formar parte del calendario natural de la fiesta". También ha criticado que la Generalitat "mantenga la denominación de premios después de haber generado un conflicto innecesario cambiando el modelo y los criterios" en un proceso "opaco e improvisado".

En la resolución, fechada este jueves y a la que ha tenido acceso Europa Press, se publican las subvenciones destinadas a la promoción del uso del valenciano en el ámbito festivo, concretamente en los llibrets de Fallas, Magdalena, Fogueres y Moros y Cristianos para 2026, por un importe total de 133.000 euros.

La Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat avanzó hace semanas que planeaba introducir "mejoras" en la convocatoria de ayudas para los llibrets del próximo año tras las críticas recibidas por parte de algunas comisiones y juntas locales a la del ejercicio actual. El objetivo es consensuarlas con el sector y que refuercen "la calidad y la transparencia del proceso de evaluación", han transmitido fuentes del citado departamento.

Para ello, una vez resuelta la convocatoria de 2026, la Dirección General se reunirá con las juntas locales falleras para tratar de "mejorar las condiciones de próximas convocatorias" y analizar "de forma conjunta" cómo valorar los llibrets "desde diferentes aspectos, como maquetación, diseño o contenido y calidad literaria".

Todo ello, después de que juntas locales falleras, comisiones, asociaciones y federaciones y unas 300 personas a título individual manifestaran su "profunda preocupación" por los cambios introducidos en la convocatoria de 2026 por la Generalitat, a la que instaron a abrir "un espacio de diálogo y revisión" que permita "reconducir esta situación y garantizar que los premios continúan siendo un verdadero estímulo a la excelencia cultural y lingüística".

"ELIMINA CRITERIOS CLAVE"

Desde Compromís han denunciado que este cambio "consolida un sistema que elimina criterios clave que incentivaban la calidad cultural de los llibrets, como la coherencia, la originalidad, el diseño, la calidad editorial o el fomento del lenguaje inclusivo". "Se ha pasado de un modelo que premiaba la excelencia cultural a otro donde todo se paga al peso y por facturas", han lamentado.

Al respecto, Pere Fuset ha lamentado la "inacción" del concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester (PP), "que no ha movido un solo dedo para defender las comisiones falleras afectadas ni un elemento esencial de las Fallas como Patrimonio de la Humanidad".

El edil ha hecho hincapié que los llibrets forman parte del expediente que permitió declarar las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. "No estamos hablando de un elemento accesorio, sino de una pieza clave del relato cultural de la fiesta", ha recalcado Fuset, que ha reivindicado el modelo impulsado por los gobiernos del Botànic, "que reforzaron el concurso, amplió la participación y puso en valor la calidad y la creatividad".

"Que este desprecio llegue precisamente en el Día del Libro es especialmente simbólico y preocupante", ha sostenido el concejal de Compromís, que ha instado de nuevo a la Generalitat a "escuchar la indignación de las Fallas y rectificar".