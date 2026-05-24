Compromís denuncia el "nuevo colapso" de las ITV en Castellón y acusa al Consell de "maquillar las citas" en la web

Archivo - El diputado de Compromís, Vicent Granel. - COMPROMÍS - Archivo

CASTELLÓ 24 May. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha vuelto a denunciar en Les Corts Valencianes la situación de "colapso permanente" que continúan sufriendo las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana, especialmente en las comarcas de Castellón, tras haber constatado que, un año después de las primeras denuncias, la situación "continúa prácticamente igual con citas falsas en la web".

Los diputados de Compromís, Vicent Granel y Mònica Álvaro, han advertido en un comunicado de que el Consell "sigue vendiendo una falsa normalidad mientras miles de valencianos y valencianas continúan sin poder conseguir cita dentro de unos plazos razonables".

Según ha explicado Granel, las comarcas de Castellón "vuelven a sufrir un colapso en las citas previas para la inspección técnica de los vehículos de los vecinos y vecinas". El diputado ha denunciado que "no está la estación de Onda, ni la de Segorbe, y los anuncios que hicieron al asegurar que estarían en 2025 no se han cumplido".

Granel también ha criticado que "hace unos meses anunciaron la contratación de 70 personas más para reforzar el servicio y tampoco están". "Esto es el ejemplo del caos que está llevando a cabo la Conselleria de Industria en Sitval y en las estaciones de ITV de las comarcas de Castelló", ha remarcado.

A su juicio, lo "más lamentable" es que "muchos usuarios de vehículos de las comarcas de Castellón tienen que seguir conduciendo sin haber podido pasar la ITV porque no hay citas disponibles y pueden acabar sufriendo multas por una situación que es responsabilidad directa del Consell".

Por su parte, Mònica Álvaro ha denunciado que "no es de recibo engañar a las personas usuarias al decir en la web que en menos de 30 días tienen cita en Castelló y después no te la dan". La diputada ha remarcado que "según la propia Sitval, la página está mal y la única solución que da es acudir presencialmente a la ITV a dar pena para ver si así pueden pasarte la revisión".

Álvaro considera que "queda clarísimo que ante esta nueva negligencia del gobierno valenciano, la multa y el problema los paga la ciudadanía".

Compromís considera que esta situación demuestra que "el problema estructural de las ITV continúa sin resolverse", pese a los continuos anuncios del gobierno valenciano sobre una supuesta normalización del servicio. "Hace un año ya advertíamos de este caos y hoy la realidad es que nada ha cambiado, continúan las colas, los retrasos y la falta de citas", ha afirmado Granel.

Además, la coalición valencianista ha remarcado que las comarcas de Castellón "continúan siendo una de las zonas más afectadas por el colapso del servicio, con una falta de capacidad que perjudica tanto a particulares como a profesionales y empresas". "Gestionar un servicio público no es hacer propaganda ni repetir titulares optimistas, sino que es garantizar que funcione y un año después las ITV valencianas continúan sin funcionar como deberían", ha concluido.