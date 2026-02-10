Compromís denuncia la "paralización" de Les Corts los últimos tres meses y que Llorca "huye" del control parlamentario

Compromís denuncia con una 'performance' la "paralización" de Les Corts los últimos tres meses y que Llorca "huye" del control parlamentario - COMPROMÍS

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha denunciado este martes la "paralización" de Les Corts Valencianes durante los últimos tres meses y ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "todavía no ha acudido a ninguna sesión de control" desde que fue nombrado jefe del Consell. De hecho, ha apuntado que la última se celebró hace 117 días, cuando Carlos Mazón todavía era presidente.

Así lo han puesto de manifiesto los diputados de la coalición con una 'performance' en el hemiciclo de Les Corts este martes, momentos antes de que se reúna la junta de síndics para fijar el calendario parlamentario del nuevo periodo de sesiones que comenzó este lunes 9 de febrero. Los parlamentarios han mostrado carteles con los lemas 'Pérez Llorca se esconde', 'Pérez Llorca huye de Les Corts', '117 días sin control al Gobierno' o 'Mazón fuera de Les Corts ya'.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, en declaraciones a los medios, ha explicado que este acto "de protesta" se hace necesario porque "lo que está pasando en estas Corts no ocurre en ningún parlamento del mundo": "Llevamos 117 días sin que haya un pleno ordinario, sin que podamos hacer nuestra acción de control al Gobierno, sin que podamos presentar nuestras iniciativas".

Para el portavoz de la coalición, esta es una situación "totalmente anómala" que pasa por una "razón evidente": tras la dimisión de Carlos Mazón, su sustituto, Juanfran Pérez Llorca, "se esconde" del parlamento valenciano. "Sí que quiere ir a ferias, hacer vídeos, pero no quiere venir aquí a hablar porque aún está Mazón ocupando un escaño aquí", ha afeado al 'president'.

Además, ha criticado que el jefe del Consell no quiera hablar del "escándalo" de las viviendas de protección pública (VPP) en Alicante ni sobre financiación autonómica, ni tampoco sobre "todas aquellas cosas que interesan a los valencianos".

PP Y VOX "SILENCIAN Y AMORDAZAN" EL PARLAMENTO

Dicho esto, Baldoví ha avanzado que Les Corts celebrarán el primer pleno del nuevo periodo de sesiones la próxima semana, al tiempo que ha lamentado que hayan pasado 500 días desde la dana del 29 de octubre de 2024 para que las víctimas puedan comparecer en la comisión de investigación sobre la riada.

"Una situación totalmente anómala", ha insistido el síndic de Compromís, que ha acusado al PP y Vox de tratar de "silenciar y amordazar" al parlamento valenciano, "que representa la soberanía de todos los valencianos y las valencianas", ha recalcado.