Compromís denuncia que PP y Vox "blanquean" las violencias machistas y llama a la movilización del 25N

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Igualdad de Compromís en Les Corts Valencianes, Verònica Ruiz, ha alertado de que "la Generalitat, en manos del PP y bajo el sometimiento a Vox, es la representación política del machismo negacionista y estamos retrocediendo en años de avances democráticos que el feminismo había logrado".

Ante esta situación, desde Compromís se ha hecho un llamamiento a la participación masiva en las movilizaciones del 25N por toda la Comunitat. "Este 25N os pedimos acción, fuerza y rebeldía. Tenemos que alzar la voz, salir a la calle y decir bien alto que no permitiremos ni un solo paso atrás en la defensa de nuestros derechos y nuestras vidas", ha manifestado la diputada de Compromís.

Asimismo, ha alertado de que "al frente de estos retrocesos tenemos a la consellera de Igualdad, Susana Camarero, que mira hacia otro lado y niega cualquier responsabilidad". "Ella es la responsable de que después de 3 años sigamos sin renovar el Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista. Somos, además, la tercera autonomía con más feminicidios del Estado. Seguimos sin ninguna estrategia de lucha contra las violencias sexuales y, mientras tanto, en el País Valenciano aumentan las agresiones un 30%", ha apuntado.

"Camarero y sus socios de Vox están blanqueando el machismo mientras criminalizan a las mujeres", ha comentado Ruiz ante el "desmantelamiento" de las políticas de Igualdad "con la eliminación de la violencia de género y la violencia machista de los presupuestos y de los discursos institucionales; la eliminación del tratamiento de la violencia de género en la televisión pública valenciana y la promoción de una mirada institucional cómplice con los agresores; la vulnerabilidad de las mujeres que han quedado fuera del cribado del cáncer de mama; o aquellas que no pueden ejercer su derecho a interrumpir un embarazo no deseado en hospitales públicos", ha enumerado.

En este contexto, la portavoz de Igualdad de Compromís ha señalado: "Las mujeres no queremos ni a esta consellera ni a este gobierno ilegítimo. Son una anomalía democrática y queremos que devuelvan la voz a nuestro pueblo, queremos elecciones autonómicas ya".