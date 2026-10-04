Compromís denuncia que PP y Vox "rechazan desbloquear" las obras educativas de Benicarló, Borriol y Betxí

El portavoz de Educación de Compromís en las Corts Valencianes, Gerard Fullana - COMPROMÍS

CASTELLÓ, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Educación de Compromís en las Corts Valencianes, Gerard Fullana, ha criticado que PP y Vox "hayan rechazado" la propuesta de resolución de la coalición para retirar los recursos ante el Tribunal Supremo que mantienen "bloqueadas" las actuaciones del Plan Edificant en Benicarló, Borriol y Betxí.

La iniciativa, debatida durante el Debate de política general, recuerda el parlamentario en un comunicado, reclamaba cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y devolver a los municipios las delegaciones retiradas.

Para Compromís, la votación "deja sin el apoyo de las Corts la reclamación para desbloquear el nuevo IES de Borriol, el IES Ramón Cid de Benicarló y la Escuela Infantil Pequelar de Betxí". Compromís reprocha que las dos formaciones hayan rechazado exigir al Consell que ponga fin a esta vía judicial, después de que el TSJCV avalara las delegaciones de las obras.

Compromís denuncia, además, que el balance entre las nuevas actuaciones aprobadas y las retiradas desde junio de 2023 en las comarcas de Castelló es "negativo en más de 37 millones de euros". Fullana cree que el PP "ha batido récords negativos en aprobación y ejecución de nuevas obras: únicamente ha incorporado cuatro actuaciones, todas con una ejecución del 0% y con dotaciones que, según denuncia, no permiten pagar ni la redacción de los proyectos".

Desde julio de 2023, prosigue, los gobiernos de Mazón y Pérez Llorca han incorporado el CEIP L'Albea de la Vall d'Alba, con 229.000 euros; el nuevo CEIP número 3 Les Amplàries de Orpesa, con 250.000 euros; el centro de educación especial Crèmor de Castelló, con 100.000 euros; y la Escuela Infantil de Sant Josep, con 1,48 millones. Estas cuatro actuaciones suman una inversión aprobada de apenas 2,05 millones de euros, que Fullana califica de "pírrica", y ninguna presenta ejecución.

Esta cifra contrasta con los más de 250 millones de euros delegados a través de Edificant por el Botànic entre 2018 y 2023, distribuidos en más de 100 actuaciones. Fullana advierte de que "el problema va más allá de la escasa inversión nueva aprobada: al incorporar al balance la retirada de las obras de Benicarló, Borriol, Betxí y Albocàsser, por valor de 39,2 millones de euros, el resultado es una pérdida neta de más de 37 millones".

Compromís señala especialmente "la contradicción" de Vox, que ha votado en contra de la iniciativa después de que su concejal en Benicarló reclamara públicamente a la Conselleria que retirara el recurso y construyera el IES Ramón Cid. Fullana ya interpeló al grupo parlamentario durante el debate para que apoyara la propuesta y actuara con coherencia con las demandas de su representante municipal.

"MALESTAR" DE ALCALDES

La formación también recuerda que "el malestar por el bloqueo alcanza a los propios alcaldes del PP". Es el caso del alcalde de Benicarló, que, según Fullana, "ha expresado su decepción y ha advertido de las consecuencias de la decisión de la Conselleria sobre la actividad docente y la calidad de la enseñanza".

"Pese a estas reclamaciones, PP y Vox han tumbado la propuesta que pedía poner fin a la paralización de nuevas delegaciones de Edificant, cumplir la sentencia del TSJCV y desistir del recurso al Supremo", insisten desde la coalición.

Fullana defiende que "la prioridad del Consell debe ser garantizar unas instalaciones educativas adecuadas y seguras". Por ello, Compromís mantiene el compromiso de que la retirada de los recursos judiciales contra las obras escolares sea una de las primeras decisiones que impulse cuando forme parte del próximo gobierno valenciano, para que los ayuntamientos recuperen las actuaciones y puedan avanzar en su ejecución, concluye.