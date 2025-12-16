Compromís denuncia el "rescate" de la Generalitat a Ribera Salud con más de 107 millones de "aumentos injustificados"

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y el diputado de la coalición Carles Esteve - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y el portavoz de Sanidad de la coalición en el parlamento valenciano, Carles Esteve, han denunciado el "rescate millonario" del Consell al grupo sanitario Ribera Salud con "más de 107 millones de euros procedentes de aumentos injustificados" en la cápita que paga la Generalitat por la gestión de departamentos privatizados.

Se trata, según han explicado este martes en atención a medios, de una cuantía preestablecida por cada persona que corresponde a ese departamento, utilice o no la sanidad pública. Según los datos revelados por Compromís, esta cuantía exacta de 107.087.880,54 euros corresponde a aumentos en la cápita que "superan en muchos casos el 10%, a pesar de que el contrato de prórroga del departamento del Vinalopó solo preveía un 1,5% de aumento de la cápita".

Estos aumentos, han precisado desde la coalición, se aprobaron en la comisión mixta de seguimiento entre la empresa y la Generalitat en una reunión celebrada el pasado 8 de enero, en la que por parte de Ribera Salud acudió su CEO, Pablo Gallart, un encuentro que según Compromís "solo" tuvo una duración de 10 minutos.

En esa reunión, han indicado, se aprobaron unas revisiones anuales con unos cálculos a favor de la empresa que "nunca se habían realizado de esa forma", en los que se incluyen liquidaciones pendientes de los departamentos gestionados por Ribera Salud, como Dénia, Torrevieja y Elche-Crevillent correspondientes a los ejercicios de 2020, 2021 y 2022.

Desde Compromís han señalado que cada año se tienen que revisar las cuantías de los contratos, pero han incidido en que "nunca se habían hecho" unos aumentos "tan brutales" como los aprobados para "favorecer" a Ribera Salud. Así, han avanzado que, a partir de 2025, la cápita que recibirá Ribera Salud para gestionar el departamento del Vinalopó, el único que todavía se mantiene privatizado, "llegará a los 1.066,44 euros por persona, más del doble que la inicial de 494,72 euros".

Paralelamente, Baldoví y Esteve han denunciado que, con este dinero público, Ribera Salud ha podido adquirir recientemente el Hospital Clínica Benidorm (Alicante) por unos 120 millones de euros, una clínica privada "que recibe numerosas derivaciones de hospitales públicos y que está dirigida por el hermano del conseller de Sanidad, Marciano Gómez", han sostenido.

PIDE LA DIMISIÓN DE GÓMEZ

"Mientras la sanidad pública se degrada con colas y listas de espera interminables, el conseller parece más preocupado por los negocios familiares", han expresado, al tiempo que han asegurado que la situación "es insostenible: el gobierno del PP regala más de 100 millones a una empresa privada que todavía gestiona el hospital público del Vinalopó en lugar de invertirlos en recuperar la atención primaria".

Compromís ha propuesto destinar estos fondos a reforzar la sanidad pública y revertir las concesiones privatizadas. Por todo ello, ha exigido la reversión "inmediata" del departamento del Vinalopó a la gestión pública, así como "explicaciones" del conseller de Sanidad en su comparecencia de este jueves en las Corts y su dimisión.

Además, ha reclamado la puesta en marcha de la comisión de investigación registrada en Les Corts sobre "los escándalos que está suponiendo el mantenimiento y la prórroga del último hospital privatizado del sistema público valenciano".