Compromís denuncia que el tritón de Ponzanelli lleva más de dos años sin restaurar

Estado actual del pedestal - COMPROMÍS

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha denunciado que la conocida obra romana del maestro Bernini, la escultura de Tritón de Giacomo Antonio Ponzanelli, lleva "ya" más de dos años sin restaurar.

Esta escultura, ha dicho en un comunicado, es una de las de más valor artístico de la ciudad. Fue llevada a la Glorieta en 1833 para ser retirada en 1844 y vuelta a colocar a su lugar actual en 1860, en los jardines del barrio de la Xerea, donde ha permanecido sin interrupción hasta la actualidad.

El paso del tiempo había provocado que la escultura necesitara una intervención de rehabilitación que se inició a finales del año 2023 con unos trabajos previos de escaneo y con el traslado de la escultura a dependencias municipales. Desde ese momento, la fuente de la Glorieta "continúa huérfano de la escultura de Ponzanelli", ha señalado.

La portavoz adjunta de Compromís València, Gloria Tello, ha denunciado que "la cuestión es que hace más de dos años que empezó esta intervención y la supuesta fabricación de dos réplicas de la misma para continuar ubicada en la Glorieta, a pesar de que por ahora la escultura continúa sin estar a su ubicación y ninguna señal indica ni la intervención que se está realizando, ni los plazos previstos". "Un tiempo excesivo que es síntoma del mal trabajo y carencia de interés por nuestro patrimonio histórico y artístico del actual equipo de gobierno de María José Catalá", ha señalado.

La extitular de Cultura del Ayuntamiento de València ha explicado: "Ya denunciamos el retraso incomprensible en estos trabajos un año después de haberse iniciado. Aún así, a pesar de haber insistido en el gobierno municipal en múltiples ocasiones, los trabajos de restauración parece que se encuentran en punto muerto: no parece que hayan finalizado, ni la réplica de la escultura ha vuelto a su ubicación original, ni se ha cumplido con el compromiso con los vecinos y vecinas de Patraix de trasladar una segunda réplica al barrio".

"La actual desidia contrasta con el trabajo persistente y constante de los últimos gobiernos municipales en la restauración del patrimonio histórico y artístico, e, incluso, de estas esculturas", ha señalado.

Y ha continuado: "Las esculturas de Ponzanelli han sido objeto de especial cuidado durante el pasado mandato de los gobiernos de Compromís. De hecho, el Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Cultura en manos del actual coportavoz Gloria Tello, impulsó la restauración de cuatro esculturas del artista tardobarroco. Una acción que se enmarca dentro del Plan de Restauración del Patrimonio que se llevó a cabo entre 2015 y 2023, con un extenso trabajo de rehabilitación y restauración de elementos del patrimonio histórico y artístico de nuestra ciudad. Con más de 1.000 intervenciones".