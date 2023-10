Compromís denunciará a Rovira ante Antifraude porque aseguran que sigue siendo administrador único de una sociedad

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís denunciará al conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, porque ha asegurado que "no ha tenido a bien renunciar a ser el administrador único de una sociedad" a partir de documentación que han consultado en el registro mercantil de Alicante.

Así lo ha indicado el síndic de la formación, Joan Baldoví, en declaraciones a los medios tras la Junta de Síndics de este martes, donde ha señalado que, en este caso, el conseller "caería en causa absoluta de incompatibilidad". "La ley dice que cuando uno es conseller no puede tener actividades mercantiles y ha de ser exclusivamente conseller", ha indicado.

Baldoví ha señalado que solo han detectado incompatibilidad en el caso de este conseller y ha señalado que "tendría que ser causa de cese inmediato".

Preguntado por este tema, el síndic del PP, Miguel Barrachina, se ha mostrado "seguro que no incumple ninguna norma" ya que Rovira "es un hombre enormemente cumplidor". "No tengo ninguna duda de que su comportamiento no es solo correcto, sino ejemplar", ha señalado.