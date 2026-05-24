Compromís exige el dinero público pagado por el "plagio" de la canción de Magdalena 'Castelló està llesta'

Archivo - El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia. - COMPROMÍS - Archivo

CASTELLÓ 24 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló promoverá para el próximo pleno del mes de mayo una moción que exige la recuperación del dinero público abonado por la canción 'Castelló està llesta', después de que, han sostenido, "se confirmara que la pieza incumplía la normativa de derechos de autor".

"No compartimos en ningún caso la decisión del gobierno de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, de pagar una canción que no cumplía con la legalidad y que incluía partes plagiadas, pero aún menos compartimos que se hayan pagado más de 15.700 euros más IVA por un producto que no se podía utilizar", ha asegurado el portavoz de la formación, Ignasi Garcia.

Asimismo, Garcia ha remarcado que, "si finalmente se efectuó el pago", a su juicio, "ha sido porque la señora Carrasco lo ha decidido, a pesar de tener motivos suficientes para no hacerlo", y ha insistido en que "el gobierno municipal ha priorizado intereses privados en lugar de defender los intereses de la ciudadanía de Castelló".

En este sentido, la moción de Compromís plantea que el Ayuntamiento inicie los mecanismos necesarios para recuperar la totalidad del dinero público abonado. "Hablamos de 15.700 euros más IVA --cerca de 19.000 euros en total-- que no se deberían haber pagado nunca y que ahora exigimos que vuelvan a las arcas municipales", ha explicado.

Compromís también ha criticado en un comunicado la "falta de transparencia" del gobierno local: "Hemos preguntado reiteradamente cuáles son los informes o argumentos que justifican este pago y la respuesta ha sido que no estaban obligados a pagar, sino que fue una decisión política, por eso exigimos explicaciones claras y con datos".

El portavoz ha recordado, además, que "la propia alcaldesa afirma a menudo que cumple la ley, pero en este caso ha hecho exactamente lo contrario, al autorizar un pago vinculado a una obra que vulneraba los derechos de autor".

En esta línea, la coalición ha denunciado la gestión previa del gobierno municipal, que impulsó la campaña de promoción "sin haber verificado la situación legal de la canción".

"Alguien decidió poner en marcha toda la maquinaria de promoción sin comprobar si la pieza cumplía la legalidad y después se intentó forzar un acuerdo con el autor original que este no quería aceptar", ha señalado. En este caso, Garcia ha recordado que la obra original afectada es 'Magdalena Festa Plena', del compositor Pedro Guzmán.

Finalmente, desde el grupo municipal han insistido en que "lo que está en juego no es solo una mala decisión, sino la responsabilidad en la gestión del dinero público", a la vez que han reiterado que la moción "tiene un objetivo claro, que cada euro malgastado vuelva a la ciudadanía de Castelló".