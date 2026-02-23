Compromís exige "quitar competencias" a la exalto cargo de Alicante dimitida por las VPP que "sigue" de funcionaria

Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha reclamado "quitar las competencias" como funcionaria a María Pérez-Hickman, que "sigue" de trabajadora municipal tras dimitir como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos después de conocerse que tiene familiares que son adjudicatarios de viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus, ubicada en Playa de San Juan.

Así lo ha señalado, en un comunicado, el portavoz de la coalición, Rafa Mas, quien ha recalcado que "hace casi un mes que explotó públicamente el caso de las adjudicaciones" de estas VPP, en unos hechos que ha enmarcado en una "trama criminal y corrupta" que, a su juicio, "trafica" con suelo municipal.

"Y hace casi un mes que el alcalde sigue sin mover una ficha fundamental, que es retirar de sus competencias a su exdirectora general, a la señora Pérez-Hickman", ha aseverado, al tiempo que se ha preguntado "cómo puede ser que esta señora, que sigue en la mesa de contratación desde la época donde se perpetró esta trama, siga en su puesto actualmente".

Según Mas, el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), "por cuestión de confianza, de pérdida de confianza, puede moverla de sitio". "Por motivos muchos menores se ha trasladado a jefes de servicio o área", ha agregado.

"Por tanto, desde Compromís, preguntaremos por esto en el pleno, a ver si el alcalde hace algo, porque por ahora no está colaborando ni con la justicia ni está siendo transparente con la información que le estamos pidiendo los grupos políticos", ha concluido.

Esta urbanización de VPP lleva varias semanas envuelta en polémica, tras detectarse posibles irregularidades en sus adjudicaciones. Esta cuestión ya la está investigando la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.

A raíz de este asunto se han producido otras dimisiones, además de la de Pérez-Hickman. Es el caso de la ya exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, quien resultó beneficiaria de uno de los pisos. Asimismo, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.