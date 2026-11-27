Lara Manyes, Alberto Ibáñez, Àgeda Micó, Joan Baldoví y Domènec Garcia en el cierre de campaña en València - COMPROMÍS-FRONT VALENCIÀ

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís-Front Valencià ha puesto punto final a su campaña electoral en València apelando al voto útil que lleve "la voz la valenciana" al Congreso, donde espera poder configurar grupo propia. La coalición se muestra convencida de que "hay partida" y ha hecho un guiño a las mujeres, que no han de estar "calladas". "La que se quedará muda será la derecha y la extrema derecha".

Así lo han aseverado los representantes de esta opción, que han puesto el broche a la campaña antes de la cita electoral del 29N con un acto celebrado ante la sede de Compromís en València.

Allí, la número 1 de la candidatura al Congreso por Valencia, Àgueda Micó, ha resaltado que Compromís-Front Valencià será "la voz de la gente digna de este país", porque "ya basta de sufrir a gobernadores y representantes indignos".

La candidata ha insistido en la utilidad de su papeleta, ya que "los valencianos de clase obrera trabajadora necesitan a valencianos de clase obrera trabajadora representándolos en el Congreso". Asimismo, ha insistido en que están "contentísimos" con la campaña que han realizado porque ha recorrido "todo el país" y ha mostrado una candidatura "plural" y que "ha explicado los problemas valencianos".

Micó ha aprovechado para volver a denunciar la violencia machista y se ha referido al último asesinato por violencia de género, que aumenta la cifra hasta los 50 casos: "Es una noticia trágica como para que nos diga la derecha y a la extrema derecha que tenemos que estar calladitas". A ello, la aspirante ha añadido que las mujeres no han de estar "calladas", sino que se ha de "alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres para que no continúen matándolas".

Por su parte, el número 2 de la lista, Alberto Ibáñez, ha reivindicado que cierran una campaña "estimulante" y que lo hacen un día en el que la Comisión Europea "ha dicho que las políticas" del president de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, "no solo son racistas, injustas y repugnantes, sino que encima son ilegales".

"OBLIGAR AL PSOE A HACER LO QUE NO SE HA ATREVIDO"

En este sentido, ha insistido en que el Consell ha de "dejar de marginar y discriminar a los valencianos por donde hayan nacido y garantir el derecho a la vivienda". El próximo domingo "nos jugamos garantizarlo", ha advertido Ibáñez, que también ha subrayado la importancia de que se reedite un "gobierno progresista" que "obligue al PSOE a hacer aquello que esta legislatura no se ha atrevido: prohibir los fondos buitre, hacer que el alquiler sea indefinido, quitar el gravamen por primera vivienda y freír a impuestos a aquellos que acaparan cuatro o cinco".

En el encuentro, también han participado el síndic parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, Lara Manyes (EU) y Domènec García (ERPV). Baldoví ha aludido a la terminología propia de la pilota valenciana para augura que "hay partida".

"Si alguien se quedará muda será la derecha y la extrema derecha porque Compromís hará que haya un gobierno progresista en el Estado", ha defendido Baldoví, al tiempo que ha expresado que la coalición será "absolutamente decisiva": "Tendremos un grupo parlamentario que lleve la voz de las mujeres valencianas al Congreso de Diputados", ha proclamado.

Sobre si va a haber cambios para las elecciones autonómicas y municipales en base al resultado del domingo, Baldoví ha manifestado: "'Quan toque, regarem'. Lo que sí puedo decir es que esta ha sido una campaña magnífica" que "se ha hecho con la gran familia de la izquierda valenciana, que se lleva bien". "La família és fer-se", ha rematado.