Compromís-Front Valencià volverá a registrar una ley que tipifique las pseudoterapias de conversión como delito - REMITIDA COMPROMÍS

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís-Front Valencià ha exigido de cara a la próxima legislatura tras las elecciones generales del 29 de noviembre el blindaje constitucional de los derechos LGTBI "para impedir futuras regresiones" y se ha comprometido a volver a registrar una ley estatal que tipifique penalmente las pseudoterapias de conversión sexual como delito y garantice el apoyo a las víctimas.

La coalición ha llevado este miércoles banderas LGBTBI y trans a las puertas del Centro de Orientación Familiar Mater Misericordiae de València, señalado como el "principal foco donde se han estado practicando pseudoterapias de conversión sexual".

Con esta acción simbólica, encabezada por Àgueda Micó y Francesc Roig, la formación ha querido visibilizar la diversidad en un espacio que han calificado de "centro de tortura" contra personas LGTBI para intentar "borrar su identidad", según recoge en un comunicado.

"Un voto a Compromís-Front Valencià es un voto a favor de la diversidad y en contra del odio, un voto valiente para tomar medidas ambiciosas desde el primer día", ha reivindicado Micó, que ha lamentado que la ley estatal contra las terapias de conversión "no pudo salir adelante" esta legislatura porque el PSOE "llegó tarde y mal" a la propuesta impulsada por la formación valencianista.

Compromís-Front Valencià ha denunciado que los responsables de estas prácticas "continúan trabajando con normalidad en el sistema educativo sostenido con fondos públicos". En este sentido, Francesc Roig ha censurado que se siga "afirmando que la homosexualidad es una enfermedad desde un centro concertado de Marxalenes" y ha advertido de que un docente que se encuentra "inmerso en procesos judiciales continúa cobrando dinero público como profesor de un centro concertado de Alaquàs".

CRÍTICAS A CAMARERO

La coalición ha vinculado esta "impunidad" a las "políticas de recortes del Consell del PP" y ha reprochado esta actitud a la vicepresidenta primera del Consell, consellera de Igualdad y candidata del PP al Senado por Valencia, Susana Camarero.

Roig le ha afeado que sea "la primera titular del departamento en recortar los derechos del colectivo mediante la eliminación de la prohibición de las terapias de conversión de la legislación valenciana" y ha insistido en que fue quien "abandonó una reunión del Cecopi durante la dana para hacerse una fotografía".

De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Compromís-Front Valencià se ha reivindicado como "la única garantía para frenar la agenda de la derecha y la extrema derecha" y superar la "falta de determinación" del PSOE.