Compromís impulsa una campaña para mujeres que "esperan" cribados de cáncer de mama y acusa a Sanidad de "ocultar" datos

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas (i), y la edil de la coalición en el Ayuntamiento de Alicante Sara Llobell (d) - EUROPA PRESS

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, de "ocultar" datos solicitados a la administración autonómica sobre cribados de cáncer de mama en la Comunitat Valenciana. Por ello, ha avanzado que la coalición ha impulsado una campaña en redes sociales "para poder dar voz a mujeres que están esperando a que lleguen esas pruebas".

Así lo ha asegurado este viernes en declaraciones a los medios en Alicante, acompañada por la edil de la formación en la ciudad Sara Llobell. La diputada autonómica, que ha recordado que todavía es paciente oncológica, cree que los 'populares' siguen una "estrategia" de "degradar el sistema público de sanidad en beneficio siempre de la privada".

"Desde el 12 de junio estamos esperando información, en este caso, sobre los pacientes de la prevención del cribado del cáncer de mama. El conseller de Sanidad no quiere darnos la información, ha hecho numerosas prórrogas y tiene como fecha límite el 23 de octubre, es decir, la semana que viene, para poder contestarnos", ha apuntado Mas.

En esta línea, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts ha subrayado que han pasado "más de cuatro meses para que un diputado autonómico pueda tener los datos del cribado del cáncer de mama" en la Comunitat Valenciana: "El plazo normal y habitual, el ordinario, es de un mes. Entonces, el Partido Popular quiere ocultarnos estos datos".

"Estamos viendo cómo en los últimos meses se está deteriorando el servicio de imagen, por decirlo así, de todos los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana. Estamos viendo cómo se está queriendo degradar el sistema público de sanidad en beneficio siempre de la sanidad privada y eso es una estrategia a la que el Partido Popular ya nos tiene acostumbrados y acostumbradas, pero que choca de frente con la situación de miles de mujeres que están viviendo una situación de incertidumbre, que habría que verse ahí para poder entender", ha remarcado.

En esta línea, Mas ha revelado que "jamás" lo ha pasado "tan mal como en los días previos a conocer los resultados" sobre su diagnóstico de cáncer porque "es muy duro" esperar "meses" y ha mencionado el caso de la concejala de Compromís en València Glòria Tello, porque "le ha pasado" recientemente: "Seis meses para darle los resultados de una prueba en la que se le diagnostica el cáncer de mamá".

"Eso tiene repercusiones también sobre la propia enfermedad, que evoluciona, que avanza", ha apuntado más sobre estos retrasos: "Normalmente, en mujeres jóvenes de manera muy rápida. Yo misma he estado a dos meses o tres de poder tener un estadio cuatro, que es el que ya no tiene solución".

"Vivimos una emergencia en sanidad, una emergencia que la Conselleria no quiere aceptar, que encima tiene un sistema de opacidad permanente en el que no quiere dar los datos ni siquiera a la oposición", ha agregado.

"MÁS DE UN AÑO" DE "RETRASOS"

Este hecho, ha continuado, "está repercutiendo" en "más nerviosismo" y "más alarmismo" sobre las mujeres mayores de 45 años "que están sufriendo retrasos de más de ocho y de nueve meses y, en algunos casos, incluso de más de un año, en un cribado que debería ser cada dos".

"No es un retraso de ocho meses que puede parecer poco, porque es un retraso de ocho meses sobre un total de dos años. Con lo cual, estamos yéndonos casi al 50% del retraso del periodo de tiempo en el que se debería producir esa segunda prueba", ha manifestado la diputada autonómica.

Para Mas, estos casos "desmontan" el discurso de Mazón "de que lo importante y su prioridad era la lucha contra el cáncer, de que la prevención era uno de los focos en el que él se iba a centrar y su gobierno se iba a centrar".

"Lo que están generando, como decía, es que algunos casos que pueden ser incipientes del cáncer en estadios tempranos se vayan sucediendo a estadios más avanzados y en otros casos jugar con la salud de muchísimas mujeres que están en casa sufriendo por no saber si tienen cáncer o no", ha afirmado.

CREE QUE EL PP "FAVORECE" A LA SANIDAD PRIVADA

En este punto, ha insistido en que "la estrategia del Partido Popular es muy clara" y es que "cuanto peor le vaya a la pública, mejor le va a ir a la privada". "Yo tengo compañeras que están diagnosticadas de cáncer que lo que están haciendo es irse a la privada para que se les atienda más rápidamente", ha detallado.

También ha recordado que hay personas "que están esperando esas pruebas que no llegan" y que por ello "no pueden dormir" al saber que tienen un bulto en el pecho y que puede ser cáncer: "Hay que ser empáticos con esas mujeres que le dan vueltas cada noche porque no saben si tienen cáncer o no y lo que no puedes hacer es dejarlas tiradas para favorecer a la empresa privada para que se hagan seguros en ella. Eso es inhumano y me atrevería a decir que también indecente".

"Hacemos un llamamiento al Partido Popular, que se ponga las pilas en este tema, que no abandone la sanidad pública, que se ponga del lado de las mujeres que necesitan ese cribado y, sobre todo, que sea capaz de dar la cara y evidentemente dar la información, proporcionar la información de manera clara y de manera transparente a la oposición para que todo el mundo pueda ejercer la labor de control y fiscalización al gobierno", ha resaltado.

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

De otro lado, Mas ha avanzado que Compromís ha iniciado una campaña en redes sociales "para poder dar voz a esas mujeres que están esperando a que lleguen esas pruebas" porque, según ha indicado, Sanidad, cuando ha dado información, "no" ha sido "cierta". "Si la Conselleria no nos la da, que nos la den las mujeres que están esperando ese cribado", ha recalcado.

Así, ha invitado a las mujeres que quieran a dar su testimonio a que lo hagan en los canales habilitados tanto en las redes sociales de Compromís como en su perfil personal de Aitana Mas: "Lo utilizaremos siempre de manera anónima y para que podamos valorar con toda esa información cuál es la realidad que no nos cuenta el Partido Popular y que no nos cuentan ni el señor Marciano Gómez ni el señor Mazón".