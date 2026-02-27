Compromís insta a Llorca a pedir "lealtad" a Feijóo tras el 'no' del PP al escudo social que incluía ayudas por la dana

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís reprocha al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que sea "incapaz de exigir corresponsabilidad y lealtad" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que el Grupo Popular votara este pasado jueves en el Congreso en contra del decreto-ley de la prórroga del 'escudo social', que incluía la extensión de ayudas para los afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

El decreto fue tumbado en el pleno de la Cámara Baja gracias a los votos de PP, Vox y Junts. Incluía la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para personas en situación de vulnerabilidad, así como la exención de tributar por las ayudas concedidas por la Generalitat a empresas y autónomos afectados por la dana.

En un comunicado, el diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, y la portavoz adjunta en Les Corts Isaura Navarro denuncian "el ridículo que está haciendo el señor Pérez Llorca ante el nuevo bloqueo del decreto de 'escudo social' por el voto en contra del Partido Popular".

"Por segunda vez, el PP ha tumbado la excepcionalidad fiscal de las ayudas por la dana, una medida que habría beneficiado directamente las familias valencianas afectadas por esta tragedia. Pero no solo esto, no votando a favor del decreto también han tumbado que se impida que multinacionales y grandes empresas puedan subir los precios para especular en situaciones de emergencia, como la dana, los incendios o el accidente ferroviario de Adamuz", manifiesta Ibáñez.

"El bloqueo a este decreto, además de poner en peligro ayudas esenciales para los valencianos, especialmente las destinadas a los afectados por la dana, también supone que a la Generalitat y a los ayuntamientos no se les realice la actualización de entregas a cuenta por parte del estado, cosa que compromete centenares de millones de euros que la administración valenciana no recibirá", añade la portavoz adjunta de la coalición valencianista.

Y subrayan que "esto se suma al incomprensible rechazo de Pérez Llorca y el PP valenciano a la mejora de la financiación autonómica propuesta por el Gobierno central, sin ningún argumento más allá de un partidismo corto de miras. Desgraciadamente, todo esto demuestra que Pérez Llorca no lidera ni en Les Corts ni en el Congreso".

"DEBILIDAD"

"Qué el 'president' de la Generalitat no le diga al presidente de su partido, Núñez Feijóo, que ya está bien, que los intereses de los valencianos no pueden ser una moneda de cambio en su estrategia de desgaste del Gobierno central, es buena muestra de su debilidad. En Les Corts, Pérez Llorca es incapaz de echar del grupo parlamentario al señor Mazón. Y en el Congreso es incapaz de exigir corresponsabilidad y lealtad al señor Feijóo. Estamos ante un dirigente que está haciendo el ridículo, anteponiendo los intereses de su partido en Madrid a los de los valencianos y valencianas", aseveran.

Tras la votación de este jueves en el Congreso, desde Compromís instan al Gobierno a volver a presentar el decreto de 'escudo social'. "Nos jugamos mucho con su aprobación, a ver si a la tercera va la vencida", reivindican.