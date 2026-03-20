Compromís lamenta el "descontrol" en València en Fallas y exige retrasar carpas y limitar el uso de petardos

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, y el concejal Pere Fuset, en la rueda de prensa de balance de Fallas - COMPROMÍS PER VALÈNCIA

VALÈNCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València ha denunciado este viernes el "descontrol" y "colapso" durante las Fallas de 2026 en la ciudad y ha acusado a la alcaldesa, Mª José Catalá, de no adoptar medidas para controlar el mal uso de la pirotecnia y de haber permitido que las carpas falleras se instalen días antes de la semana grande de las fiestas. Además, ha urgido a la primera edil a implantar ya la tasa turística para que la recaudación se destine a reforzar los servicios públicos durante las fiestas josefinas.

"Si hay unanimidad entre vecinos, falleros y comerciantes es que estas han sido las Fallas del colapso", ha manifestado el concejal de Compromís Pere Fuset, en rueda de prensa de balance de las fiestas junto a la portavoz municipal de la coalición valencianista, Papi Robles. Ambos han criticado problemas de movilidad, convivencia, limpieza y organización durante las tres últimas semanas en la ciudad.

Ante esta situación, Compromís lanza tres propuestas de pacto "sencillas, realistas y aplicables desde ya mismo" para mejorar la convivencia entre falleros, vecinos y visitantes: no instalar las carpas falleras "en ningún caso" antes del 12 de marzo; delimitar quién, dónde y cuándo se pueden lanzar productos pirotécnicos, y reducir "de manera drástica" el número de puestos como las mojiterías.

"El problema no es el calendario ni la fiesta. El problema es la gestión. Hemos pasado de tener unas Fallas compatibles con la ciudad a unas Fallas desbordadas porque el Ayuntamiento no ha hecho su trabajo", ha aseverado Robles, quien ha acusado a Catalá de "llegar a marzo sin los deberes hechos y acabar aplazando las soluciones para el año siguiente".

Respecto a la pirotecnia, la portavoz ha lamentado casos de "incivismo puro" y ha exigido una normativa clara" con zonas reguladas y sanciones efectivas, además de criticar los "inventos de Catalá" de repartir pañuelos verdes a los animales dentro de una campaña de protección a los animales de compañía ante el uso de petardos en fiestas. "Las 'mascletaes' son arte, escuchar un 'masclet' a las cuatro de la mañaña entre semana es gamberrismo", ha añadido Fuset.

"NO PODEMOS SER UN BOTELLÓDROMO"

Sobre la instalación de puestos y mercadillos, Robles ha defendido que "las Fallas no pueden convertirse en una feria de mojitos" y que es necesario "proteger la esencia de la fiesta" y el patrimonio de la ciudad. "No podemos ser un botellódromo de manera continuada", ha reclamado, y ha reivindicado que València no puede "convertirse en Magaluf".

Por su parte, Fuset ha afeado al gobierno de Catalá la "improvisación constante" durante estas fiestas y el aumento "descontrolado" de puestos, que según él ha sido de un 30% y "ha saturado calles y ha disparado los conflictos vecinales". "Si le tuviéramos que dar un premio fallero a Catalá, sería el churro de criptonita con hojas laurel", ha ilustrado.

En movilidad, ha lamentado el "caos que ha afectado a vecinos, trabajadores y usuarios del transporte público" y ha puesto como ejemplo la limitación de la llegada de trenes de Cercanías en la hora previa y posterior a las 'mascletaes' a la estación València Nord.

El concejal de Compromís también ha acusado al gobierno de Catalá de convertir en "un paripé" la Mesa de Diálogo Fallero y de permitir que el Bando Fallero quede "en papel mojado", por lo que ha exigido que se aborden cambios en la normativa ya de cara a las Fallas 2027.

Por otro lado, Fuset ha puesto el foco en la necesidad de la tasa turística, con la que "solo en Fallas se podrían recaudar cerca de tres millones de euros para reforzar limpieza, transporte o seguridad", y ha reprochado al ejecutivo municipal su "hipocresía" al "hacer ahora como que reclaman" este impuesto.