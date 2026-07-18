Compromís lleva a Antifraude la subvención de la Generalitat de cinco millones a la producción 'Enredados' de Disney

Archivo - La portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALENCIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Compromís en Les Corts ha presentado una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) por la subvención nominativa de cinco millones de euros concedida por la Generalitat a la mercantil Sol Films 2026 SLU para el rodaje de la superproducción de Disney 'Enredados' en los estudios de la Ciudad de la Luz de Alicante.

La denuncia, firmada por la portavoz adjunta del grupo Isaura Navarro, considera que esta ayuda directa podría constituir un "uso irregular de fondos públicos, una vulneración de los principios de transparencia y concurrencia y un posible incumplimiento de la normativa europea de competencia", según ha informado la coalición en un comunicado.

"Estamos ante una operación que hace mal olor desde el primer día", ha afirmado Navarro, que ha cuestionado que una empresa "traslada su sede social de Málaga a Alicante solo 23 días antes de que el 'president' anunciara el acuerdo con Disney y, a continuación, recibe 5 millones de euros a dedo, sin publicidad ni concurrencia".

"Un movimiento que sugiere una planificación ad hoc para facilitar la recepción de la ayuda directa; las sospechas de irregularidad son enormes", ha deslizado la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts.

La parlamentaria ha subrayado también el "agravio comparativo" con el sector audiovisual valenciano, "mientras el conjunto de las productoras valencianas tiene que repartirse una línea de 6,7 millones de euros, con un máximo de 500.000 euros por proyecto y la obligación de reinvertir el 150%, una sola producción de una multinacional recibe casi la misma cantidad, desconociendo los motivos ocultos con que se hace". "Es una desproporción injustificable que el Consell ni siquiera ha intentado explicar", ha señalado.

La denuncia recuerda, además, el "precedente" de la Ciudad de la Luz, sancionada en 2012 por la Comisión Europea por ayudas de Estado ilegales, con la obligación de devolver 265 millones de euros y el cierre de las instalaciones. "Ya sabemos cómo acaba este tipo de actuaciones", ha advertido Navarro.

"La Ciudad de la Luz estuvo clausurada durante años por una sanción europea por ayudas ilegales, y ahora el PP vuelve a jugar con fuego. Si Europa declara ilegal esta subvención, quién pagará las consecuencias será todo el sector audiovisual valenciano, que ya está en pie de guerra", ha avisado la parlamentaria.

Compromís cuestiona también el impacto económico anunciado por el Consell, que cifra entre 80 y 120 millones de euros "sin ninguna memoria ni auditoría que lo avale". "Las fuentes del sector califican estas cifras de ficticias y disparatadas", ha señalado Navarro.

"El rodaje efectivo en nuestro territorio podría reducirse a apenas diez días y la producción viene con su propio personal y sus propios medios. ¿Dónde está el estudio de impacto que justifica la calificación de 'Proyecto Estratégico'? No existe, y la misma Generalitat lo ha reconocido en respuesta a nuestras preguntas parlamentarias", ha apostillado.

DENUNCIA

En la denuncia, el grupo parlamentario solicita a la Agencia Antifraude que inicie una investigación, que requiera el expediente administrativo íntegro de la concesión, el informe de la Abogacía de la Generalitat sobre la compatibilidad de la ayuda con la normativa europea, y la memoria de impacto socioeconómico que tendría que justificar la operación. Asimismo, pide que, si se aprecian indicios de responsabilidad penal o de perjuicio al erario público, se dé traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal.

"No permitiremos que se normalice esta manera tan arbitraria de adjudicar dinero público como manera de gobernar, Antifraude tiene que abrir una investigación, requerir al Consell que dé toda la documentación que fundamenta esta ayuda y si no es capaz, se tiene que trasladar este caso a la Fiscalía", ha garantizado Navarro.