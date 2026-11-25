Compromís lleva su pancarta contra Mazón y Feijóo ante Les Corts - Europa Press

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha desplegado este miércoles por la mañana su gran pancarta con los rostros del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón junto con la palabra 'Cómplices' para remarcar "bien alto y bien claro" que ambos "forman parte de un mismo 'pack' de la complicidad y la impunidad" del que fuera jefe del Consell para "no responder ante la justicia" por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

Así lo ha expresado el síndic de la coalición, Joan Baldoví, en declaraciones a los medios momentos después, en los pasillos de la cámara, minutos antes del comienzo del pleno, al que ha acudido precisamente el 'expresident' Carlos Mazón, que sigue la sesión desde su escaño en la última fila de la bancada 'popular'.

"Estamos en campaña electoral y el otro día le preguntan al señor Feijóo qué va a pasar con Mazón y, en fin, yo ya lo he dicho en estas Corts, --dijo que-- ya hablaremos de si va en listas... y dice que ha pagado un precio muy alto, lo dijo de manera absolutamente rotunda", ha señalado.

Sin embargo, Baldoví ha replicado a Feijóo que el precio "lo han pagado las 234 personas" víctimas de la dana y sus familias. "Nosotros queremos decir con esa pancarta bien alto y bien claro que Mazón está aquí aforado, que tiene privilegios de 'expresident', que le han subido el sueldo porque tiene cómplices y los cómplices se llaman Partido Popular, y en este caso el señor Feijóo, que ya ha dicho bien claro que no descarta definitivamente que pueda ir en listas electorales", ha aseverado.

Pero Baldoví también ha señalado a los "otros cómplices" de Mazón, "que son Vox". "Por tanto, queremos dejar bien claro que Feijóo y Mazón forman parte de un mismo 'pack' de la complicidad, de la impunidad y, en definitiva, de que Mazón no responda ante de la justicia de no haber hecho sus funciones como 'president'", ha remarcado.

Las juventudes de Compromís ya desplegaron esta misma lona el pasado sábado ante la Plaza de Toros de València, horas antes de la celebración en ese espacio de un mitin del PP que clausuró el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo. Además, este lunes llevaron la misma pancarta a la Explanada de la ciudad de Alicante, frente al edificio donde Carlos Mazón tiene su oficina de 'expresident' de la Generalitat.